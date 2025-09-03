Más allá de la feria: Alcaldía de Iribarren anuncia plan integral para llegar a las 10 parroquias

El alcalde del municipio Iribarren, Yanys Agüero, dio a conocer los detalles de las festividades por el 473 aniversario de Barquisimeto. Más allá de la tradicional feria, el mandatario destacó que la celebración será el marco para el lanzamiento de un ambicioso plan de gestión a largo plazo que busca transformar el municipio en una «ciudad feliz».

La feria de este año no será solo un espacio de esparcimiento, sino también una vitrina para el talento y el emprendimiento local. El alcalde mencionó que se han habilitado 16 áreas de recreación y que contarán con 249 expositores, enfocados en destacar lo ‘autóctono del estado Lara’ a través de iniciativas como ‘Barquisimeto Emprende’, que busca impulsar la economía local.

El plan, denominado «Iribarren para la Vida», es un proyecto integral que abarcará las diez parroquias del municipio y se centrará en la atención social, el saneamiento ambiental y la rehabilitación de la infraestructura vial.

«Estamos convencidos de que nuestro papel es convertir el municipio en una ‘ciudad feliz'», afirmó el alcalde, y agregó que este proyecto es «una oportunidad para que cada decisión que tomemos sea para el bienestar de nuestro pueblo».

Para ello, el gobierno municipal activará el trabajo de los gabinetes creados para abordar distintas áreas de la vida municipal. Entre las principales iniciativas anunciadas, se encuentra el Plan de Atención a la Transformación Social y Humana, liderado por EMICA e IMVI, el Plan Integral de Atención Ambiental bajo el marco de «Iribarren Verde para la Vida», que estará a cargo de IMAUBAR, y un Plan de Rehabilitación Vial con la participación de EMICA y AMTT.

El alcalde subrayó que el plan tiene un horizonte de ejecución que se extiende hasta el año 2029, asegurando una continuidad en la gestión más allá de los eventos puntuales. «Todo lo que estamos haciendo es sobre un plan que tenemos, visitando las 10 parroquias», señaló Agüero, reafirmando su compromiso con la atención de las necesidades de toda la comunidad.

Con «Iribarren para la Vida», la alcaldía busca que el 473 aniversario de Barquisimeto sea recordado no solo por sus festividades, sino por el inicio de una nueva etapa de transformación y bienestar social que llegue a cada rincón del municipio.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto