Más allá de la angustia: Las causas profundas de los problemas de salud mental en la actualidad

En las calles vibrantes de Barquisimeto, entre el aroma a café recién colado y el murmullo constante de la ciudad, un tema que antes susurraba en las sombras ahora resuena con fuerza: la salud mental. Por mucho tiempo, hablar de ansiedad, depresión o estrés era casi un tabú, algo que se guardaba bajo llave, como si reconocer una dificultad emocional fuera un signo de debilidad. Pero los tiempos han cambiado, y con ellos, la urgente necesidad de mirar de frente a una realidad que nos golpea a todos.

Aquí en nuestro estado Lara, y en particular en Barquisimeto, estamos viendo cómo la vida cotidiana, las presiones económicas y hasta el ritmo acelerado de la información, están pasando factura. Ya no es una cuestión de «cosas de locos», como muchos solían decir con desdén. Hoy, la salud mental se ha vuelto un espejo donde se reflejan las vicisitudes de nuestra gente, y la conversación, por fin, ha salido a la luz.

La Perspectiva Experta: ¿Qué Nos Pasa en Barquisimeto?

Para entender mejor la complejidad de esta situación, conversamos con el Psicólogo Carlos Rodríguez, egresado de la UCLA, quien nos ofrece una visión profunda sobre los factores que están impactando nuestra salud mental colectiva. Su análisis, cercano y directo, nos ayuda a desentrañar por qué este tema es hoy más relevante que nunca en nuestra ciudad.

«Aquí en Barquisimeto, los factores que influyen en nuestra salud mental son una mezcla compleja de realidades diarias», explica el psicólogo Rodríguez. «No podemos ver la mente de forma aislada, es un reflejo de lo que vivimos y experimentamos».

1. El Peso de la Situación Socioeconómica

«Es innegable que la situación económica actual en Venezuela, y particularmente aquí en Barquisimeto, ejerce una presión inmensa», enfatiza Rodríguez. «La inflación, la escasez, los bajos salarios y la dificultad para cubrir las necesidades básicas generan una incertidumbre constante y un estrés crónico. ¿Cómo no va a afectar la mente el hecho de no saber si vas a poder alimentar a tus hijos mañana, o si conseguirás los medicamentos que necesitas?». El psicólogo apunta que esta realidad es una fuente primordial de ansiedad, depresión y frustración en nuestra población. «La migración de seres queridos también deja un vacío y una preocupación constante que desgasta emocionalmente».

2. La Vulnerabilidad Ante la Violencia y la Inseguridad

Aunque ha habido mejoras, la inseguridad sigue siendo una preocupación latente. «Los episodios de violencia, por pequeños que sean, dejan una huella», señala Rodríguez. «El simple hecho de salir a la calle con cierto temor, o haber sido víctima o testigo de algún acto delictivo, genera hipervigilancia, estrés postraumático y desconfianza. Esto merma la sensación de seguridad y bienestar, elementos cruciales para una mente equilibrada».

3. El Impacto de las Rupturas Familiares y Sociales

«La familia es un pilar fundamental en nuestra cultura larense», recuerda el especialista. «Cuando existen disfunciones familiares, como la violencia doméstica, el abandono, la falta de comunicación o la pérdida de figuras importantes –muchas veces por la migración–, se genera un terreno fértil para problemas emocionales. Además, el debilitamiento de los lazos comunitarios, donde antes existía un apoyo más sólido, nos deja más solos ante las dificultades, y la soledad es un factor de riesgo importante para la depresión».

4. La Carga de Experiencias Traumáticas

El psicólogo Rodríguez subraya la importancia de las experiencias difíciles: «Las experiencias traumáticas, ya sean personales (accidentes, abusos, pérdidas significativas) o colectivas (como las protestas y la represión que hemos vivido en el pasado), pueden dejar cicatrices profundas en la psique. Si no se procesan adecuadamente, estas experiencias pueden manifestarse en trastornos de ansiedad, ataques de pánico o incluso psicosis. En Barquisimeto, hemos tenido nuestra cuota de momentos difíciles que, sin duda, han impactado en la salud mental de muchos».

5. La Falta de Acceso a Servicios de Salud Mental Adecuados

Un punto crítico para el psicólogo es la accesibilidad. «Un factor que agrava todo lo anterior es la limitada disponibilidad y accesibilidad a servicios de salud mental de calidad», afirma. «Muchas personas no tienen los recursos económicos para pagar una consulta psicológica o psiquiátrica, y los servicios públicos son insuficientes o están saturados. La estigmatización de los problemas de salud mental también juega un papel importante, ya que muchas personas prefieren callar su sufrimiento por miedo al juicio, impidiendo así que busquen la ayuda necesaria».

6. Factores Biológicos y Genéticos

Finalmente, Rodríguez no olvida la base biológica: «No podemos olvidar que existe una predisposición biológica y genética en algunos casos. Si bien el entorno influye muchísimo, algunas personas nacen con una mayor vulnerabilidad a desarrollar ciertos desequilibrios mentales debido a su configuración cerebral o a antecedentes familiares. Sin embargo, en mi experiencia, estos factores suelen interactuar con los elementos ambientales para que la condición se manifieste».

Señales que No Debemos Ignorar

Es vital estar atentos a las señales, tanto en nosotros mismos como en quienes nos rodean:

Cambios drásticos en el estado de ánimo: Irritabilidad constante, tristeza profunda o euforia desmedida sin razón aparente.

Irritabilidad constante, tristeza profunda o euforia desmedida sin razón aparente. Alteraciones en el sueño o el apetito: Insomnio, dormir demasiado, comer en exceso o perder el apetito.

Insomnio, dormir demasiado, comer en exceso o perder el apetito. Aislamiento social: Perder el interés en actividades que antes disfrutabas o evitar el contacto con amigos y familiares.

Perder el interés en actividades que antes disfrutabas o evitar el contacto con amigos y familiares. Bajo rendimiento: Dificultad para concentrarse en el trabajo o los estudios, o sentir que no puedes con tus responsabilidades.

Dificultad para concentrarse en el trabajo o los estudios, o sentir que no puedes con tus responsabilidades. Síntomas físicos inexplicables: Dolores de cabeza, problemas digestivos o fatiga sin una causa médica clara.

El Camino Hacia el Bienestar en Barquisimeto

La buena noticia es que en Barquisimeto no estamos solos en esto. Cada vez hay más profesionales de la salud mental –psicólogos, psiquiatras, terapeutas– que están abriendo sus puertas y ofreciendo su apoyo. También han surgido iniciativas comunitarias y grupos de apoyo que, de manera informal, crean espacios seguros para compartir experiencias y encontrar consuelo.

Es fundamental recordar que buscar ayuda no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Es reconocer que, al igual que cuidamos nuestro cuerpo cuando nos duele una pierna, nuestra mente también necesita atención cuando algo no anda bien. No hay vergüenza en ello.

Como sociedad, tenemos un papel crucial: normalizar la conversación sobre salud mental. Debemos educarnos, informarnos y, sobre todo, escuchar con empatía a quienes nos rodean. Ofrecer un oído atento y un espacio sin juicios puede ser el primer paso para que alguien se atreva a buscar la ayuda profesional que necesita.

Barquisimeto está despertando a esta realidad. La salud mental ya no puede ser un lujo o un tema para unos pocos. Es una prioridad que nos incumbe a todos, porque una ciudad con ciudadanos mentalmente sanos es una ciudad más fuerte, resiliente y, sin duda, más feliz.

Rubén Conde/Noticias Barquisimeto