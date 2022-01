Marvel comparte dos escenas eliminadas de «Eternals»

Después de tanta división de fans, Eternals ha terminado pasando un poco de largo y ha terminado 2021 un poco tapada por el éxito de Spider-Man: No Way Home y por el lanzamiento, en parte, de Ojo de Halcón en Disney+, que no es que esta última sea mejor en calidad pero trae de vuelta a un Vengador clásico para continuar expandiendo su historia.

Y eso siempre suele tirar más que la presentación de nuevos personajes. Surgió además mucha polémica entre los seguidores porque Chloé Zhao presentó a este grupo de seres inmortales desde cero y, al parecer, estaban ya presentes cuando Thanos aterrizó en el planeta de los Vengadores. Pero no tomaron partido.

La cinta llega a la plataforma el próximo 12 de enero. Por ese motivo, Marvel Studios ha querido publicar dos espectaculares escenas eliminadas de la película Eternals.

En la primera escena eliminada vemos a Sprite instruyendo a Dane Whitman (Kit Harington) sobre cuánto han afectado su raza, su familia, y los Desviantes a la Humanidad. Nos enseñan un montón de piezas de museo vinculadas a los inmortales. La verdad es que podríamos haber visto más de Dane en la película, porque lo vimos muy poquito. Pero esta escena no era necesaria, porque se resumió muy bien después durante la conversación de Sersi y Sprite cerca del canal de Londres.

Por otro lado, la segunda escena eliminada de Eternals muestra una conmovedora conversación entre Sprite y Makkari, recordando con nostalgia su tiempo en Babilonia. Como curiosidad, Thanos es mencionado de pasada, haciendo hincapié en cómo los seres humanos somos capaces de sacrificarnos por aquellos a los que amamos. Pero tanto esta secuencia como la anterior no eran realmente necesarias en la historia. No son una gran pérdida, pero es bonito que Marvel las haya compartido.

Es una escena sumamente escueta, porque por ahora no profundiza demasiado y simplemente sirve como conector para que el espectador sea consciente de que los Eternos ya sabían todo lo que había pasado con Thanos, Iron Man y compañía. «Derrotaron a Thanos y salvaron la mitad del universo. Con poco más que esperanza, perseverancia y su capacidad de sacrificarse por aquellos a quienes aman», dice Makkari.

La misma escena tiene el nombre de «Nostalgia» y únicamente funciona, como decíamos, como enlace para la saga del Infinito, que finalizó con Vengadores: Endgame pero que a día de hoy continúa recordándose y hasta todavía se arrastran ciertas consecuencias de la misma.

El recibimiento de Eternals

La película de Chloé Zhao no terminó de convencer al público general, que esta vez apoyó la opinión tibia de la crítica. El filme era muy rupturista con la línea de Marvel Studios y proponía un ejercicio cinematográfico distinto, con personajes verdaderamente complejos y alejados de la empatía característica del UCM.