Mark Zuckerberg, fundador de Meta (Facebook e Instagram), se disculpó públicamente por los peligros que las redes sociales representan para los niños.

Mark Zuckerberg pide perdón ante Senado de EEUU

La audiencia, titulada ‘Las grandes tecnológicas y la crisis de la explotación sexual infantil en línea’, reunió a Zuckerberg con directivos de X, TikTok, Discord y Snap, todos ellos acusados de no hacer lo suficiente para proteger a los menores en sus plataformas.

Familias de víctimas de depredadores sexuales y suicidio adolescente presenciaron la acalorada sesión. El senador Lindsey Graham increpó a los directivos: “Ustedes y las empresas que tenemos delante, sé que no es su intención, pero tienen las manos manchadas de sangre. Tienen un producto que está matando a gente”.

Mark Zuckerberg bajo presión, se disculpó con las familias afectadas

”Siento todo lo que han pasado. Nadie debería pasar por lo que han sufrido sus familias”. Asimismo, afirmó que ”mantener a los jóvenes seguros en la red ha sido un reto desde los inicios de internet”. Además, añadió que las empresas tecnológicas deben “evolucionar” sus estrategias de protección.

Las investigaciones presentadas en la audiencia del Senado sugieren que las redes sociales no son tan inocuas como Mark Zuckerberg las presenta. El senador Dick Durbin, quien presidió la sesión, refutó la postura del CEO de Meta: “No creo que esto tenga sentido. No hay ningún padre en esta sala con un hijo (…) que no haya cambiado ante sus ojos” debido a una “experiencia emocional” en las redes sociales.

La audiencia evidenció la urgente necesidad de que las grandes tecnológicas tomen medidas contundentes para proteger a los niños en sus plataformas. La falta de acción podría tener graves consecuencias, como lo han demostrado las trágicas experiencias de las familias que asistieron a la sesión.

