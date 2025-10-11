María Corina Machado: Premio Nobel del Sionismo y el neo fascismo

Crece el rechazo sobre el otorgamiento de Premio Novel de la Paz a Corina Machado.

«Otorgarle el premio de la paz a quien no ha cesado de reclamar invasiones militares, golpes de Estado, guarimbas y guerras es una aberración más del actual desorden internacional. Es el mundo al revés. Es hacer realidad la distopía de Orwell en ‘1984’ en la que la verdad es la mentira y la paz es la guerra. «Triste Nobel putrefacto”, escribe el destacado periodista Ignacio Ramonet.

Mientras, representantes de la Derecha y extrema Derecha internacional celebran el galardón otorgado a Machado, la encuestadora Hinterlaces realizó el pasado 8 de octubre de 2025 un estudio de la percepción de los venezolanos sobre los dirigentes políticos nacionales.

El 91% de los consultados expresaron una opinión desfavorable sobre la dirigente opositora María Corina Machado. El sondeo, que incluyó 1.200 entrevistas y reportó un margen de error de 3%, lo cual sitúa a Machado las más impopular, con una tasa de rechazo significativamente superior al resto de líderes políticos del país.

Corina y la ultra derecha internacional

La Red Atlas, fue fundada en 1981 por Sir Antony Fisher en Reino Unido; Atlas Network tiene su sede en Estados Unidos y manejó en 2023 un presupuesto algo superior a los 28 millones de dólares. Poco más de 2 millones fueron destinados a becas en América Latina, según se indica en su portal.

Guillermo Fernández Vázquez, profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid, considera que «es una red muy influyente y sobre todo muy completa» y cumple un papel importante en la «generación de un discurso neoliberal o libertario, justo cuando más por superado se lo daba».

En este contexto, recuerda que, durante la pandemia de COVID, se pensaba que en el mundo cobraría más importancia el Estado, como protector del individuo. Se vaticinaba «el fin de la globalización, del neoliberalismo, y la llegada de la época de los Estados y las fronteras. Pero ocurrió lo contrario».

Esta red incluye a Partidos Políticos como VOX de España, el argentino La Libertad Avanza de MIlei y los sectores Republicanos de Estados Unidos que tienen a Donald Trump como su máximo exponente, y el ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

Machado con George Bush en el año 2005. Foto: Casablanca.

El encargado de América Latina en esta red aclaró que «Vente Venezuela jamás recibirá un centavo de Atlas Network, pero eso no quiere decir que no seamos simpatizantes y grandes apoyadores de María Corina Machado. Ella va a ser la oradora inaugural (a través de un video) de nuestro foro en Nueva York.

Aclara que «No hay apoyo financiero a Vente Venezuela. Se le ha dado dinero a instituciones dentro de Venezuela como CEDICE Libertad, que tienen un programa de apoyo a la promoción de los valores consistentes con Atlas Network. ¿Coinciden esos valores con los que promueve María Corina Machado? Sí, definitivamente».

Corina y el Sionismo

En carta fechada en diciembre del 2018, la dirigente ultra derechista solicitaba la protección de los gobiernos de Mauricio Macri en Argentina, y de Benjamín Netanyahu de Israel, para activar en el Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas, acciones contra Venezuela.

Uno de los mayores expositores y gestores del neoliberalismo que ha llevado al pueblo argentino a niveles de extrema pobreza, Mauricio Macri, por supuesto que sostiene hasta el día de hoy, su apoyo a la dirigente ultra derechista.

María Corina Machado, Premio Nobel de La Paz:

Pocas veces se ha elegido tan bien a alguien para representar la paz como con este premio. Hoy más que nunca, mi corazón está con Corina y con el querido pueblo venezolano. pic.twitter.com/ggL3PCOamF— Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 10, 2025

En una interpretación de la protección solicitada a Netanyahu, no puede obviarse que halla tomado en cuenta la actitud belicista y genocida del dirigente sionista israelí, pues por varios medios, Corina Machado impulsó e impulsa una intervención militar contra el pueblo venezolano.

La entereza de un pueblo

La encuestadora Hinterlaces también realizó una consulta sobre la actitud que asumirá la mayoría del pueblo venezolano ante una intervención militar por parte de Estados Unidos; el 83% expresó estar dispuesto a enfrentarla y un 89% es consciente que la intervención es para apoderarse de las reservas de petróleo.

El Premio otorgado a Corina Machado, parece por tanto ser una pieza más de la campaña de guerra psicológica, que va encausando a la opinión pública internacional hacia un escenario de intervención militar contra Venezuela.

Hender «Vivo» González

