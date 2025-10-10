María Corina Machado pidió a Macri y Netanyahu impulsar cambio de gobierno en Venezuela (+Carta)

El investigador de Declassified UK, John McEvoy, publicó una imagen de una carta en la que María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz de este año, pidió a ambos gobernantes apoyar un cambio de poder en Venezuela en 2018.

Este viernes, el periodista investigador y reportero de Declassified UK, John McEvoy, reveló una carta en la que la extremista María Corina Machado instó al actual presidente de Israel y responsable del genocidio en Gaza, Benjamin Netanyahu, y al expresidente argentino, Mauricio Macri, a apoyar un cambio de gobierno en el año 2018. Esta revelación se produce en el contexto de que Machado ha sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz.

«La ganadora del Premio Nobel de la Paz de este año, María Corina Machado, instó al genocida Benjamin Netanyahu a apoyar el cambio de régimen en Venezuela en 2018», informó McEvoy al tiempo que mostró la carta en cuestión.

En la carta se deja ver cómo la extremista exhorta a la comunidad internacional a apoyar un cambio de Gobierno en Venezuela para presuntamente «restaurar la seguridad nacional e internacional».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión