Margarita Rosa de Francisco: “Me cansé de ponerme botox y relleno, no me quiero perder el espectáculo de mi envejecimiento”

Ha sido reina de belleza, presentadora, cantante, modelo y actriz. Ha encarnado a muchos personajes entrañables como Gaviota, el protagónico de “Café con Aroma de Mujer”, una de las telenovelas más populares en América Latina.

Por años Margarita ha vivido de su talento y de ser una mujer bonita y atractiva. Sus grandes ojos azules, su quijada angulada, sus cejas pobladas, su pelo abundante y su figura minuciosamente tonificada la llevaron a la fama siendo muy jóven y la posicionaron como un ícono de la belleza femenina.

Por eso sorprendió hace un mes, cuando publicó un video en su cuenta de TikTok exhibiendo sus canas y sus arrugas, mientras contaba que se cansó de ocultarlas y que de ahora en adelante le da la bienvenida a lo que ella llama “el espectáculo de su propio envejecimiento”.

Ella misma se sorprendió con el interés que desató esa publicación que ya está por completar siete millones de vistas.

Lo que no fue sorpresa es que escogiera bien las palabras para nombrar ese acto de reconocimiento, pues Margarita cursa octavo semestre de la carrera de Filosofía y ama escribir. Tuvo un blog, una columna de opinión en el periódico más grande de Colombia, una cuenta de twitter con millones de seguidores y tiene un libro publicado.

“Lo que hago ahora es TikTok, porque cerré las otras redes” Margarita deicidio dejar Twitter cuando se entero que estaba en el top de las diez personas mas influyentes de esta red en Colombia “a mí me pareció una mala noticia. Me parece peligroso porque yo en Twitter digo mucho disparate, pienso en caliente. He terminado distribuyendo información que no era verdadera, metiendo mucho la pata. Preferí irme antes de que me siguieran más persona y que cuando metiera la pata fuese peor”.

De esta manera una hermosa mujer, digna de admiración y que se acerca a cumplir sus 60 años de edad, comparte su forma de pensar actual, estando orgullosa de toda su trayectoria profesional, y feliz porque a pesar de su edad sigue estudiando, en este caso el octavo semestre de filosofía, teniendo como objetivo obtener más conocimientos.

Con respecto al no haber tenido hijos, la hermosa modelo comenta que “fue la mejor decisión que ha tomado” asegurando que esta preparada para afrontar la vejez sola en caso de que su marido muera. Se siente bien así, aprovechando cada momento de la vida.

Con información de: BBC