Marcos Michetti sobre la denuncia por acoso: «Las misses están expuestas a opiniones de los demás»

El diseñador venezolano Marcos Michetti finalmente se pronunció sobre la denuncia por acoso que presentó la Miss Supranational Venezuela, Valentina Sánchez, en su contra, a lo que aseguró no tener «nada que decir».

«Me encuentro en Miami celebrando mi cumpleaños, no le voy a prestar atención ahora porque estoy muy ocupado. Esta vez no voy a hablar nada al respecto ni voy a opinar nada referente a eso», expresó en una entrevista.

En este sentido agregó que no tiene nada de que defender y que «cada quien era libre de denunciar lo que quiera».

«No, yo no tengo que defenderme porque yo no he hecho nada, nada que no sea opinar, yo utilizo mis redes sociales para opinar, las misses están expuestas a opiniones de los demás, entonces habría que meter preso a todos los jurados que le ponen un punto a la candidata que no le gusta», comentó.

Cabe recordar que, este miércoles, la Miss Nueva Esparta 2020, hizo público que tomara acciones legales en contra del criollo por acoso e incitación al suicidio.

La Verdad