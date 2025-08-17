Marco Rubio reconoce que el presidente de Rusia Vladimir Putin es figura clave de la política mundial y controla un gran potencial nuclear

EL secretario de Estado advirtió que si no hay avances respecto a la crisis ucraniana, EEUU mantendrá todas sus sanciones a Rusia y potencialmente introducir otras nuevas.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, reivindicó la reciente cumbre de Alaska ante las críticas al presidente Donald Trump por reunirse con su par ruso, Vladímir Putin, cuya presencia en el escenario mundial reconoció. A la vez, comentó los resultados de la reunión y expresó la postura estadounidense respecto a la cuestión ucraniana.

«Desde hace muchos años, Putin ocupa un lugar clave en el escenario mundial (…) Tiene el arsenal nuclear táctico más grande del mundo y el segundo arsenal nuclear estratégico más grande del mundo», declaró.

También aclaró que EEUU se dispone a mantener todas sus sanciones a Rusia y potencialmente introducir otras nuevas si no hay avances respecto a la crisis ucraniana. Con ello, recalcó que a pesar de que la cuestión del alto el fuego en Ucrania siga en la agenda tras la cumbre de Alaska, la mejor resolución del conflicto ucraniano para Estados Unidos sería un «acuerdo de paz en toda regla», y no un alto el fuego temporal.

«Lo que buscamos aquí no es un alto el fuego; lo que buscamos en última instancia es el fin de esta guerra», señaló Rubio.

A la vez, mencionó que EEUU debate con Rusia las cuestiones relacionadas con las fronteras de Ucrania, las posibles garantías de seguridad y la cooperación de Kiev con alianzas militares. Además, el secretario refutó informes de que Trump apoya la entrega de todo el territorio del Donbás a Rusia.

Al mismo tiempo, aseguró que EEUU no desea imponer sanciones contra Rusia, ya que esto significará el final de las negociaciones por la paz en Ucrania. También Rubio declaró que EEUU debatirá las garantías de seguridad para Ucrania durante la reunión con Volodímir Zelenski que tendrá lugar el 18 de agosto.

«Creo que las negociaciones de mañana se centrarán en gran medida en las garantías de seguridad que desea obtener Ucrania», comunicó.

Además, Rubio subrayó que las sanciones contra China por refinar petróleo ruso podrían provocar un aumento de los precios de los combustibles en el mercado mundial.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión