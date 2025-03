Marco Rubio pide a Zelenski que se disculpe

Vladímir Zelenski, quien preside el gobierno ucraniano, debería pedir disculpas tras su desacertada participación en la reunión que se sostuvo en el Despacho Oval con el presidente y el vicepresidente de EE.UU., Donald Trump y James David Vance, respectivamente. Afirmó que su intervención se tradujo en algo que Rubio calificó de «fiasco».

En una entrevista televisada, el Secretario de Estado estadounidense sugirió, después de la bronca en la Casa Blanca, que Zelenski «se disculpe por derivar esto en el fiasco en que se convirtió para él». En su opinión, no era necesario «que entrara allí y se volvería un antagonista».

Poco antes, cuando preguntaron sobre esto a Zelenski, este aseguró que no cree que tenga que pedir perdón a sus interlocutores. «Respeto al presidente (Trump) y respeto al pueblo estadounidense», aseveró el político, al tiempo que añadió que no cree haber hecho «algo malo». «Cuando empiezas a hablar de eso de manera agresiva –y el Presidente es un negociador, ha negociado acuerdos toda su vida– no vas a conseguir que la gente se sienta a la mesa de negociaciones», dijo el jefe de la diplomacia estadounidense. Zelenski afirma que quiere un acuerdo de paz, admitió Rubio, pero, a su juicio, deja la impresión de lo contrario, que quizás no lo quiera.

El propio presidente Trump dijo,antes del encuentro, que Zelenski busca «seguir y luchar, luchar, luchar», mientras que el deseo de la Administración estadounidense es «acabar con las muertes».

El secretario de Estado reveló además que en Europa este propone prolongar el conflicto durante un año más porque esperan debilitar a Rusia, mientras que la Administración Trump no lo considera viable.

