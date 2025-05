Marco Michetti y Andrógena protagonizan pelea en live de TikTok

El conflicto inició cuando Marco Michetti, conocido por su estilo confrontacional, lanzó una burla directa a Androgena: “No me vas a criticar, tú vives alquilada en esa pieza loca, con ese pelo plástico y maquillada, anda a lavarte la cara y te pones en la cámara», a lo que Androgena respondió: «Asquerosa, no lograste nunca nada, ¿cuántos países has viajado? Ese pasaje a Miami te lo pagaron, no me agarres para loca. ¡Eres de lo último!”.

A partir de ahí, el live se tornó tenso y ambas hablaban al mismo tiempo entre gritos, con insultos y humillaciones personales y Michetti le respondió sobre los viajes: «He viajado a 25 países, tengo pasaporte italiano porque soy italiano, ¿y tú qué eres loca? ¡Te vas en la maleta para Perú!”

La discusión escaló cuando Androgena le dijo que se fuera a diseñar que siempre sacaba lo mismo, a lo que Marco respondió visiblemente dolido: “Te regalé unos vestidos viejos y te pusiste a hacer show allá en Punta Fe, ¡acuérdate!…” le dijo seguido de varios insultos.

El comentario molestó mucho a Androgena y la discusión subió otro nivel con una amenaza directa:“¡Me respeta!, la próxima vez no va a ser un live, va a ser en vivo y en directo y te voy a llegar al taller y te voy a meter una cachetada con unos batazos que vas a decir ‘para’.”

Pero eso no detuvo a Marco quien tono desafiante, le respondió: “Haz lo que te dé la gana, ¿quién te va a hacer caso a ti, transformista?», y Androgena aún más dolida le responde: “Cuando llegues te voy a sacar sangre, en el atelier te voy a sacar sangre. ¡No pises Caracas!” a lo que Marco, en respuesta, la acusó de amenaza pública y reveló: “Estoy en Caracas en este momento”.

Los clips y grabaciones de esta disputa comenzaron a circular por redes sociales como rápidamente y las amenazas de violencia física preocupan a sus seguidores.

Información de: 2001