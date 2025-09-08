Maracaibo conmemora 496 años de su fundación, una fecha que honra el nacimiento de una tierra marcada por el carisma de su gente, la riqueza de su cultura y el brillo de su historia.

Fue en 1529 cuando el conquistador alemán Ambrosio Alfinger, al servicio de la Casa Welser y la Corona española, fundó la entonces aldea de Maracaibo en la costa occidental del lago que hoy lleva su nombre.

Desde aquel primer trazo en el mapa, Maracaibo, denominada la primera ciudad de Venezuela, ha sido escenario de refundaciones, desafíos y transformaciones. Su ubicación estratégica la convirtió en un centro comercial clave durante la colonia, y más adelante en uno de los motores económicos de Venezuela, gracias a su actividad petrolera y su conexión con el Caribe.

Hoy, Maracaibo es mucho más que una ciudad; es el emblema vivo de la identidad zuliana.

¡Maracaibo está cumpliendo 496 años de orgullo zuliano!

La capital zuliana se caracteriza también por su fe profunda, reflejada en la devoción hacia su patrona, la Virgen de Chiquinquirá, que une corazones y tradiciones. Sobre sus cielos, el Relámpago del Catatumbo, fenómeno único en el mundo, continúa iluminando las noches como testigo eterno de su espíritu inquebrantable, símbolo de una ciudad que nunca deja de renacer.

La ciudad es emblema del Zulia que no solo destaca por su belleza natural y su legado histórico, sino también por ser cuna de su música tradicional, la gaita, un género musical autóctono que se caracteriza por su ritmo festivo, letras cargadas de nostalgia, picardía, crítica social, y capacidad de unir generaciones.

En este nuevo aniversario, Maracaibo celebra no solo su origen, sino también su capacidad de renacer, adaptarse y resistir, manteniéndose como una de las ciudades más emblemáticas del occidente del país.

Edwin Hevia / NB

Con información de Noticia al Día

Foto: Andry Jons / Daniel García