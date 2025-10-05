Máquina Autos se pronuncia sobre la 4Runner que mató a Erick Castillo y asegura la identificación del responsable

La comunidad de Barquisimeto y Cabudare, se encuentra consternada tras el trágico fallecimiento de Erick Castillo, padre del conocido entrenador de béisbol del mismo nombre, quien perdió la vida tras ser arrollado por una camioneta Toyota 4Runner en la Avenida Intercomunal. Los detalles que rodean el siniestro revelan una compleja cadena de responsabilidades.



4Runner usada para arrollar a Erick Castillo apareció a la venta en «Máquina Autos»

La camioneta Toyota 4Runner, placas AB669R0, implicada en el accidente, era propiedad de una persona que reside fuera de Venezuela. Según la información obtenida, el dueño había otorgado un poder a Luis Miguel Cruz Briceño para que gestionara la venta del vehículo.

Sin embargo, Cruz Briceño habría hecho un uso distinto al encomendado. Presuntamente, el hombre tomó la camioneta para su uso personal, incurriendo en «excesos» en las noches barquisimetanas. Esta conducta habría culminado trágicamente cuando, en la madrugada del siniestro, arrolló a Erick Castillo en la Avenida Intercomunal, quitándole la vida. Tras el suceso, el vehículo fue abandonado.

Concesionario «Máquina Autos» y el Vehículo Abandonado

El caso tomó un giro inesperado cuando el pasado 1 de septiembre, la camioneta accidentada, con sus placas AB669R0, fue publicada para la venta por el concesionario local «Máquina Autos«.

El dueño del concesionario se pronunció ante la controversia generada, donde fue vinculado al suceso en redes sociales. El empresario expresó su profundo malestar:

«Nos despertaron hoy con las redes convulsionadas, con un fatal accidente de una camioneta que nosotros, en el concesionario, publicamos. Yo considero que ya las autoridades tienen identificado a la persona responsable. Hay quienes han salido a vincularme, pero nosotros solamente estábamos ofreciendo en venta la camioneta. Esto no es justo, usan esta situación para hacer daño. Con mucho respeto salgo a expresarme y a apoyar a la familia afectada, de verdad no quiero ser parte de esto», manifestó.

El dueño de «Máquina Autos» se desvinculó de la tragedia, enfatizando que su única relación con la 4Runner era la gestión de venta, sin tener conocimiento de las circunstancias en las que se produjo el fatal accidente.

El Rumbo Judicial: ¿Prevalecerá la Justicia?

Fuentes extraoficiales indicaron que Luis Miguel Cruz Briceño, presunto autor de la trágica muerte, se presentaría ante los tribunales hoy, pero que, al parecer, su comparecencia se ha pospuesto para mañana.

Este aplazamiento genera interrogantes sobre el proceso: ¿Qué pasará con el presunto responsable? ¿Habrá justicia para la familia Castillo? La vida de un ser humano merece una respuesta clara.

Como medio de comunicación, mantendremos el seguimiento de este caso para asegurar que prevalezca la verdad y la justicia en este lamentable suceso.

Por: Edwin «Sports» Hevia / NB



