Manuel Rosales asegura que cuenta con una intención de votos «importante»

El gobernador opositor del estado Zulia, Manuel Rosales, aseguró en una reciente entrevista para ‘A 8 Columnas’, que él cuenta con una intención de votos «importante» en todo el país.

“Yo tengo una votación importante, lo dicen las encuestas a nivel nacional. No he ido a ningún estado, no he visitado a ningún pueblo fuera del Zulia, no he dicho que voy a ser candidato y tengo una votación importante“, dijo Rosales.

El excandidato presidencial, también hizo una reflexión sobre el panorama político actual de cara a las primarias opositoras y señaló que “quien tenga más votos no lo hace dueño de la oposición”.

“Nadie tiene un liderazgo o un respaldo masivo, es mentira. Unos tienen un poquito más de votos que otros, pero aquí nadie es dueño de la oposición ni es dueño de la votación. Cada quien tiene un pedazo“, agregó el dirigente de UNT.

Rosales llamó a no volver al “camino de la violencia”, pues esta ha dejado “fracasos en la oposición”. Reiteró que el voto es la ruta para lograr un cambio político.

“No hay más salidas, no hay más rutas. El que diga lo contrario está volviendo a engañar a la gente. Ya hemos tenido muchos fracasos en esas aventuras”.

Ultima Hora. "De la ruta electoral no nos sacarán más nunca", dice @manuelrosalesg, gobernador del Zulia y fundador del @partidoUNT, en el programa @a8columnas.https://t.co/SYsiyREdYb pic.twitter.com/AeGvWdZ5TG — Rafael Galicia (@Galiciaj) July 11, 2023

UNT reservó candidatura

El pasado 24 de junio el partido Un Nuevo Tiempo (UNT) formalizó su inscripción a la primaria opositora del próximo 22 de octubre.

Leer también: Cabello asegura que el presidente Maduro no ordena las inhabilitaciones

Luis Emilio Rondón, representante de la fracción política, anunció que UNT inscribió a José Hernández, miembro de la dirección nacional del partido, como candidato a las primarias presidenciales para “preservar espacio”.

Sin embargo, no se descarta que Manuel Rosales sea finalmente el candidato de UNT a las primarias.

Con información de 2001 online