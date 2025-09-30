Mantenimiento preventivo mejora servicio eléctrico en más de 450 mil hogares larenses

Estado Lara.- Con el propósito de garantizar un servicio eléctrico estable, eficiente y de calidad a más de 450 mil hogares, la clase trabajadora de la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) realizó labores preventivas de control de vegetación en 16 subestaciones eléctricas del estado Lara.

Leer También: Ecologistas exigen declaratoria de emergencia por aumento descontrolado de la carbonería ilegal

Las acciones, que combinaron técnicas manuales con el uso de herramientas mecánicas, se complementaron con la aplicación de productos químicos especializados para crear barreras libres de maleza en patios de potencia, caminerías, cortafuegos y áreas perimetrales de las instalaciones eléctricas.

Estos trabajos, contemplados en el Plan Nacional de Control de Vegetación, fueron desarrollados en subestaciones ubicadas en los municipios Iribarren, Palavecino, Morán, Urdaneta y Torres.

Con estas acciones, CORPOELEC refuerza su compromiso con la estabilidad del servicio, garantizando una transmisión eficiente de energía que contribuye directamente al bienestar de la población crepuscular.

Prensa MPPEE – CORPOELEC/ Venancio López Martínez

Hender «Vivo» González