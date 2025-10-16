¿Manos santa o de sangre? Sacerdote de la «Arquidiócesis de Barquisimeto» usaba escopeta para amenazar a rehenes

Sacerdote de la Arquidiócesis de Barquisimeto que fue capturado en Cojedes hace días, tenía una escopeta para amenazar los rehenes y con la cual imponía «terror» a la familia secuestrada.

Un arma de fuego, específicamente una escopeta de calibre 12 mm, fue confiscada como prueba en el sitio donde se llevó a cabo la aprehensión del religioso en el estado Cojedes. El clérigo ha sido imputado por mantener cautiva a una joven junto a sus parientes y por intimidar con el arma a un individuo, presuntamente motivado por un conflicto de índole sentimental con la expareja.

Anteriormente, en nuestro periódico digital, publicamos sobre la detención de Jesús Antonio Ramírez Ramírez (34) presuntamente irrumpió en una vivienda en Cojedes y secuestró a los integrantes del núcleo familiar que allí habita .

Detalles de la detención

De acuerdo con la versión oficial, la detención del presbítero, identificado como Jesús Ramírez, de 34 años y adscrito a la Arquidiócesis de Barquisimeto, se efectuó durante la madrugada de este domingo. Los responsables de la captura fueron los agentes del Servicio de Investigación Penal de la Policía del estado Cojedes, en colaboración con efectivos de la comisaría de Manrique.

Alerta ciudadana

Este suceso se desarrolló en la zona «Punta Brava» de la parroquia Manuel Manrique en San Carlos. Los residentes del área dieron la alarma sobre la situación anómala. Adicionalmente, se presentó en la estación policial un hombre que se identificó como militar activo de la FANB, quien aseguró haber sido amenazado por el sacerdote Ramírez con un arma en las inmediaciones del sector.

Desarrollo del operativo

Tras recibir la denuncia, los oficiales se dirigieron a la residencia. Al llegar, el individuo ignoró la orden de alto de los funcionarios y se refugió corriendo en una de las habitaciones. Minutos después, fue sometido y aprehendido por los uniformados, encontrándose en su posesión el arma de fuego.

¿Manos santa o de sangre?

Actualmente, las autoridades competentes han iniciado las averiguaciones pertinentes con el fin de determinar la responsabilidad penal del sacerdote en este lamentable incidente que ha causado conmoción entre la ciudadanía.

