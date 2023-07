Mandela un líder del siglo XX y héroe en el siglo XXI

Un día cómo hoy 18 de julio, pero de 1918, nació en Johannesburgo; provincia de Gauteng y capital industrial del territorio sudafricano, uno de los hombres más importantes de la historia de la humanidad llamado Nelson Mandela, quién se convirtió en el primer presidente de color de Sudáfrica siendo elegido de forma democrática.

Nelson Rolihlahla Mandela además de ser un excelente activista contra el racismo y su lucha por la libertad, fue un destacado político y filántropo sudafricano que gobernó a su país desde 1994 hasta 1999, logrando convertirse en el primer presidente de raza negra.

Mandato de Paz

Mandela encabezó el poder ejecutivo durante cinco años, fue elegido por sufragio universal en dicha nación; demostrando que en dicho mandato la palabra paz y libertad, eran sus principales eslogan, fue así cómo combatió el racismo institucional, la pobreza extrema y división social, posteriormente; lo reconocieron a nivel mundial como un gran líder del siglo XX y condecorado con el Premio Novel de la Paz un año antes de ser elegido presidente.

A Mandela lo persiguieron desde el 5 de diciembre de 1956 junto a gran parte del comité ejecutivo CNA (Quienes no tenían alternativa al conflicto armado) como reseña su biografía, Sin embargo, su juicio duró cinco años.

A pesar que se encontraba en una situación favorable a las protestas no violentas, conllevó una ”revolución” social con su organización guerrillera de nombre «Umkhonto We Sizwe» que en español significa: La Lanza de la Nación, un slogan bárbaro y contundente para la época, estamos hablando a finales de los años 50 y principios de los 60, fue en 1962 donde el juicio de Rivonia dio origen a su encarcelamiento, no obstante; fue en 1964 que lo condenaron a cadena perpetua por la conspiración de derrocar al gobierno del apartheid (Partido Nacional en el poder). Mandela fue enviado a la cárcel de Robben Island, donde estuvo 18 de los 27 años que permaneció tras las rejas.

La liberación

Fue en el año de 1990, ya acercándose al nuevo siglo, que decidieron dejar en libertad al luchador social y abogado Nelson Mandela antes que eso ocurriera, lo trasladaron a una prisión mucho menos incómoda y se graduó como abogado en ausencia de la Universidad de Sudáfrica, gracias a la exitosa protesta que encabezó Winnie una mujer de tez negra a nivel internacional con la cuál Mandela se unió en matrimonio en 1958.

Prohibiciones al gran líder

Nelson tenía prohibido leer periódicos en la cárcel, aunque lo que muchos no sabían era que su esposa, se las ingenió para saber lo que ocurría tras las rejas al contarle y expresar su voz hacia los ciudadanos de manera indirecta.

En 1988 a sus 70 años a Nelson lo hospitalizaron con urgencia tras padecer de una tuberculosis y que fue el causante de su muerte casi 15 años después.

En 1993 fue ovacionado por la multitud con el premio Nóbel de la Paz por su magnífica transformación social y lucha pacífica de un sistema de segregación racial.

Nelson ‘Madiba’ Mandela un líder del siglo XX y el héroe del siglo XXI

Edwin Hevia Cadevilla con información de Wikipedia