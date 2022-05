Mánager de los Gigantes de San Francisco no saldrá del dugout a cantar el himno en protesta por lo ocurrido en Texas

El mánager de los Gigantes de San Francisco, Gabe Kapler, no saldrá a cantar el himno de los Estados Unidos en los juegos de Grandes Ligas- MLB.

Leer También: ¿Por qué los Cardenales de San Luis no han subido al Venezolano Moisés Gómez?

El mánager de los Gigantes de San Francisco, Gabe Kapler, dijo que no se parará en el campo para escuchar el himno nacional luego del tiroteo en Uvalde, Texas, que cobró la vida de 19 niños y dos maestros el martes.

En consecuencia del tiroteo ocurrido en la escuela primaria de Uvalde en Texas, el dirigente del conjunto de San Francisco, escribió en su blog personal su manera de protestar ante este terrible acontecimiento que se vivió recientemente.

La explicación de su protesta

Kapler, expresó su sentir ante la tragedia vivida en Uvalde, explicando que su padre cuando él tenia la edad que esos niños involucrados en ese terrible hecho le enseño a ponerse de pie para el juramento de lealtad cuando creía que su país estaba representando bien a su gente, pero también le enseñó a protestar y quedarse sentado cuando no era así.

Mediante una entrevista previa al choque ante los Rojos de Cincinnati, el dirigente de San Francisco dio otras palabras donde indicó que no planeaba salir del dugout para escuchar e interpretar las notas del himno hasta que el sienta que hay una mejoría con respecto a la dirección de su país.

“I don’t plan on coming out for the anthem going forward until I feel better about the direction of our country” – Gabe Kapler

Para finalizar el texto que publicó en su blog personal Gabe Kapler concluyó con esta cita.

“No estoy de acuerdo con el estado de este país. Desearía no haber dejado que mi incomodidad comprometiera mi integridad. Ojalá hubiera podido demostrar lo que aprendí de mi papá, que cuando estás insatisfecho con tu país, lo haces saber a través de la protesta. El hogar de los valientes debería fomentar esto.”

elfildeo.com