Maluma regaña a una fan que llevó a su bebé a un concierto

El cantante colombiano Maluma ha desatado una fuerte controversia tras detener su concierto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México para regañar públicamente a una fan que asistió al evento con su bebé de un año. El incidente, que fue captado en video y se ha viralizado en redes sociales, ha dividido las opiniones entre quienes defienden la acción del artista y quienes critican su manera de actuar.

Durante su presentación, Maluma interrumpió la música al notar la presencia del menor entre el público. Con un tono de reproche, se dirigió a la madre desde el escenario: «Ese bebé ni siquiera sabe qué está haciendo aquí». El artista expresó su preocupación por los altos decibeles del concierto, calificando la situación como un «acto de irresponsabilidad».

Maluma, quien se convirtió en padre recientemente, también compartió su propia perspectiva, asegurando que él, como padre de su hija París, jamás la llevaría a un evento de esa naturaleza a tan corta edad. Para cerrar su reprimenda, el cantante le advirtió a la mujer que la próxima vez debería ser «un poquito más consciente» y proteger los oídos de su hijo.

Reacciones en Redes Sociales

El video del incidente ha generado un intenso debate. Por un lado, muchos usuarios apoyan la postura de Maluma, argumentando que la seguridad del bebé es primordial y que la madre actuó de forma negligente. Varios comentarios señalan los riesgos de la exposición a ruidos fuertes para la salud auditiva de los niños.

Por otro lado, una gran cantidad de personas ha criticado la manera en que el cantante expuso a la fan. Los detractores consideran que la reprimenda fue excesiva y que Maluma pudo haber manejado la situación de una forma más discreta y menos humillante. También hay quienes cuestionan la decisión de la madre, pero consideran que la reacción del artista fue desproporcionada.

El incidente sigue generando conversación, y el equipo de Maluma no ha emitido un comunicado oficial al respecto.

