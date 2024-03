Majo Aguilar revela cómo se la lleva con su prima Ángela Aguilar

Majo Aguilar revela cómo es su relación con Ángela Aguilar: ”No nos escribimos mucho pero la quiero demasiado”

Las también cantante exige a los fans que frenen un poco con el odio a su prima (Hija de Pepe Aguilar) en las redes sociales

La carrera de ambas está en ascenso y parece que cada vez será más común que coincidan en las entregas de premios. En la pasada edición de Premios Juventud, las dos quedaron nominadas en la terna de Álbum Regional Mexicano del Año. En esa ocasión, Ángela se llevó el premio gracias a Mexicana enamorada, pero ¿qué pasará en la próxima entrega de los Latin Grammy?

Majo Aguilar y su prima Ángela Aguilar

¿Primas y rivales? Nada de eso, más allá de haber una marcada rivalidad, Ángela y Majo tienen una buena relación, además de que la admiración es mutua. En esta foto, tomada el año pasado, están Ángela, Aneliz y Leonardo con su prima Majo.

Majo Aguilar y su prima Ángela Aguilar

Pese a que el resultado no favoreció a Majo, ella lo tomó muy bien y reconoce la sana competencia. En esta foto tomada precisamente en Premios Juventud, Ángela y Majo aparecen con Pepe Aguilar y su esposa, Aneliz, junto con el novio de Majo, Gil Cerezo.

Majo, y en ocasiones también Ángela, se encargan de desactivar cualquier rumor de que exista un problema o mala intención entre ambas. Atribuyen ese poco contacto en que cada una desarrolla sus proyectos por separado y apuntando hacia sus diferentes tipos de público.

Una linda relación

Premios Juventud

”(Nuestra relación es) de amor, la quiero muchísimo. No nos hemos escrito últimamente, pero no solo con ella, tampoco con mis otros primos, tampoco mucho con mi tío, pero yo se lo atribuyo al trabajo”, dijo Majo

De hecho, hasta ve con buenos ojos que entre las dos haya una colaboración en un futuro no tan lejano: ”Sí, creo que sí sería padre como tema familiar y también creo que a los fans de la familia creo que les gustaría mucho, entonces sí estaría interesante”.

Pide un freno al odio que sufre Ángela en redes sociales

La rivalidad de la selección mexicana de fútbol con Argentina, en el pasado mundial Qatar 2022, hizo que unas declaraciones de Ángela todavía la persigan hasta el sol de hoy. Majo pide que le paren al odio que sufre su prima.

”A mi no me gusta, ni me beneficia, ni me apoyan hablando mal de mi familia, yo puedo entender que alguien les puede caer mal, les puede caer bien, no eso, no me gusta (…) a mí no me ayuda que me hablen feo de mi familia”, expresó.

Con información de publimetro y Hola