Maduro pide construir la independencia tecnológica

El presidente Nicolás Maduro encabeza, desde el estado Bolívar, específicamente desde la Siderúrgica del Orinoco “Alfredo Maneiro” (Sidor), un encuentro con la clase obrera en el que se desarrolló la Expo Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadores (CPTT), “Poder productivo de la clase obrera”.

“Vamos a mostrarle al país lo que es el trabajo de invención, de mueva tecnología, de ciencia, de creación; inmenso y milagroso de la clase obrera de las CPTT (Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras).

El presidente ordenó la creación del centro nacional de investigación científica para que compile la creatividad de las trabajadoras y trabajadores que han avanzado en las fórmulas para enfrentar el bloqueo y han tenido éxito desde las capacidades de adaptación y de creación de los CPTT con acompañamiento del Estado.

En el encuentro, en el que, junto a los trabajadores y trabajadoras, participan la primera combatiente, Cilia Flores, el gobernador de la entidad, Ángel Marcano, el ministro del Trabajo Francisco Torrealba, el titular de Industria, Hipólito Abreu, el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana Pedro Maldonado y el presidente de Sidor, Néstor Astudillo, el mandatario recorrió la exposición de los CPTT en la que la clase obrera mostró la recuperación del aparato productivo nacional a través de la innovación y la inventiva para enfrentar el bloqueo con el que pretenden someter al país.

Durante el recorrido por la exposición de los logros de la clase obrera nacional organizada en los CPTT el mandatario inspeccionó 10 unidades de tanque militar repotenciados en los talleres centrales de Sidor con piezas fabricadas a partir de los CPTT con material producido en la siderúrgica.

“Construyendo la independencia tecnológica; militar en este caso… para tener nuestros equipos… porque innovar y producir es vencer, sigamos venciendo”, destacó Maduro.

En la muestra también se presentó una ametralladora refaccionada por los trabajadores “había 500 armas de esas abandonadas en el país”, señaló el presidente de Sidor y explicó que se fabricaron más de mil anillos rozantes de alta precisión.

También inspeccionó un lote de alambres hechos en Venezuela cuya fabricación, por parte de CVG Conductores de aluminio del Caroní (Cabelum) se había suspendido por el bloqueo.

Se pudo conocer el trabajo de recuperación que protagonizó en Cabelum la clase obrera luego del sabotaje eléctrico de hace cuatro años, respecto al cual, el presidente señaló el trabajo para enfrentar los ataques en todas las áreas de la producción, incluida la eléctrica.

“Conductores eléctricos de la mano de la clase obrera… hay que cuidar la patria, como la cuidó la clase obrera hace cuatro años con la guerra eléctrica que lanzó el imperialismo… nuestra clase obrera resistió, nuestro pueblo resistió y seguimos resistiendo y salimos adelante y seguimos saliendo adelante”, dijo Maduro.

También se presentó el producto de una alianza entre Petróleos de Venezuela y una empresa privada para la fabricación del cuerpo central porta barrotes para el procesamiento de las pellas de la Ferrominera Orinoco que antes eran importados de Alemania con innovación y tecnología venezolana.

El presidente destacó la formación de la clase obrera venezolana que tiene formación tecnológica y la experiencia para enfrentar las vicisitudes del bloqueo.

El objetivo es producir, crecer y crear riqueza

El presidente Maduro destacó que había recibido del ministro Torrealba y del gobernador Marcano el ‘Manual para el modelo de gestión productiva socialista’ y señaló que, tras revisar dicha propuesta de documento, determinó que a ésta “le falta del cielo a la tierra”.

Instó a enfatizar en el carácter productivo de los CPTT y dejar de lado las teorías que no se adaptan a la realidad “caen en el teorisismo, que es la enfermedad de las mentes creativas… no parten del conocimiento que genera la realidad, la verdad, la verdad verdadera que está en la fábrica”, dijo.

“Se llaman consejos productivos porque el objetivo es producir, crecer, satisfacer bienes y necesidades de la clase obrera y del pueblo… es producir crear riqueza”, recalcó.

El mandatario pidió que el material fuera difundido entre los millones de trabajadores para que hagan llegar sus reflexiones y avanzar a un manual que se adapte a la realidad práctica que exige el país.

“Por eso yo les pido a ustedes que destrocen este manual, lo destruyan con su crítica”, dijo Maduro y señaló que en el caso de la innovación que amerita la situación que enfrenta el país “hay que partir de la práctica para ir a la teoría”, siendo la fóromula exitosa con la que avanzan hasta ahora los CPTT y la UBT.

“Partir del diagnóstico de la realidad para ir sacando los elementos principales y poder construir, n un manual de gestión (sino) documentos para la construcción, la gestión, la administración de las empresas desde los CPTT, que vayan transmitiendo la experiencia en Sidor, Venalum, Alcasa, Bauxilum, Corpoelec, El Metro, Cantv”, pidió el mandatario.

Explicó que cada una de esas empresas del Estado tienen “realidades diferentes que cuando se aplicarlos principios de la gestión del CPTT, deben dar resultados enriquecedores y complementarios”.

“Tenemos una clase obrera de altísimo nivel académico, político, ideológico, cultural… tenemos la UBT, las universidades en general… tenemos universidades de alto nivel, institutos científicos de alto nivel”, dijo.

Centro Científico para la clase obrera

El presidente Maduro ordenó la creación del Centro Nacional de Investigaciones Científicas, Creaciones e Innovaciones de la Clase Obrera Venezolana e instruyó que la sede esté en Puerto Ordaz, estado Bolívar.

“Yo quiero que demos un paso, inmediato, estructural, junto a la Universidad de la Clase Obrera… Vamos a fundar, con todas las de la ley, el Centro Nacional de Investigaciones Científicas y Creaciones e Innovaciones de la clase obrera venezolana, y su sede va a estar aquí en Puerto Ordaz, que su sede esté aquí en Guayana, en el epicentro de la revolución obrera del país”, dijo.

Instó a hacer de dicho centro algo nuevo para la clase obra, desde donde los trabajadores y trabajadoras desarrollen los instrumentos para vencer las medidas coercitivas unilaterales, innovar, sustituir importaciones y crear el futuro de desarrollo próspero.

Gabriela Jiménez, ministra de Ciencia y Tecnología explicó que dicha instancia ofrecerá un inventario de todas las capacidades de los CPTT y detalló que ya recibieron un primer expediente desde Petroquímica de Venezuela, S.A (Pequiven) respecto a tres proyectos y se preparan para una siguiente etapa.

Acotó la ministra que está dispuesta una plataforma para el registro de las experiencias que ya existen en los CPTT y que en esta plataforma también se podrán cargar videos, planos, debates, fotos y lo que requieran los comités.

“Esta instancia permite sumar las capacidades que se vienen desarrollando desde los CPTT para fortalecerlas y convertirlas en realidades nacionales”, dijo.

La universidad de la clase obrera

Jesús Martínez, miembro fundador de la Universidad Bolivariana de Trabajadores (UBT) Jesús Rivero, destacó que “la clase obrera, organizada como universidad, desarrollando el proceso social del trabajo, ha desarrollado técnicas, ciencia y tecnología y ha generado diagnósticos, planes y presupuestos y le da seguimiento al cumplimento de los planes”, para enfrentar los retos del país que enfrenta el bloqueo.

Martínez señaló que en la UBT “se está construyendo el nuevo modelo de sociedad, no sólo venezolano sino internacional: de la fábrica no sale ni entra nada; todo sale de la clase obrera desarrollando el proceso social del trabajo y lo distribuye… y luego integra a las comunidades”, señaló y agregó que “ya no es un problema de consignas, es un problema de solución real que se está construyendo aquí en Guayana.. la clase obrera está a la vanguardia”.

El presidente Maduro instó a “tomar nota de lo que hay que hacer: auto formación colectiva, integral continua y permanente… son los sueños del socialismo convertido en realidad concreta y práctica, creadora y creativa”, indicó.

CPTT organizados en milicia

Martínez también explicó que, además de la formación e innovación, la clase obrera se organizan en milicias “dentro de la perspectiva de la defensa integral de la nación”.

Explicó que no sólo se tarta de “hacer de cada empresa un cuartel”, para defender al país, sino que “se viene haciendo un cuartel; pero no es de cada empresa sino de la clase obrera en su conjunto que se viene interrelacionando y tiene una vanguardia fundamental en Sidor… esta clase obrera no va a dejar perder esta revolución”, dijo.

“Pueden venir desde el punto de vista armado y nosotros vamos a estar en capacidad de defender esta revolución”, espetó el fundador de la UBT.

Invertir la riqueza en la clase obrera y el pueblo

El mandatario refirió que “hay que producir cada vez más y esa riqueza invertirla en acrecentar las capacidades productivas, en la clase obrera y sus contratos colectivos y en sus derechos laborales… en las necesidades del pueblo”.

“La plata tiene que rendir para satisfacer necesidades.. me le meten la lupa a la platica para que rinda”, señaló Maduro como las prioridades para avanzar en la construcción y recuperación del país.

Llamó a un mayor esfuerzo comunicacional para difundir los avances en la recuperación del país, especialmente a partir de la innovación y el trabajo técnico y científico de la clase obrera venezolana.

