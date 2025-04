Maduro: levantemos la voz para exigir liberación de los venezolanos secuestrados en El Salvador

El presidente de la República, Nicolás Maduro, reiteró este miércoles “levantar la voz para exigir liberación de los venezolanos que están en El Salvador”, tras ser deportados desde Estados Unidos hasta la mega cárcel del CECOT en el país de América central.

Maduro, rechazó una vez más, que los migrantes sean tildados de asesinos y pertenecer a la “extinta Tren de Aragua, todos se han ido a consecuencia de las sanciones”, expresó, al tiempo que rememoró que todo lo que están viviendo se parece a la Alemania Nazi.

El mandatario aseguró durante el evento de reinauguración, este miércoles, de cuatro centros hospitalarios en el país, que el gobierno gestiona dos vuelos semanales para traer migrantes venezolanos, que son atendidos, antes, durante y después de retornar al país.

Tres vuelos más en la semana

El primer mandatario señaló que, este jueves 2 de abril, arriba a las 11 de la mañana el Plan Vuelta a la Patria desde México, con cerca de 300 migrantes que lograron escapar de EE.UU por la frontera hacia México y, a las 3 de la tarde, arriba al país otro grupo de migrantes que estaban en las cárceles de EE.UU. Asimismo, informó que el viernes aterriza un avión norteamericano con otro contingente de migrantes.

«Este es el único país del mundo que tiene la Gran Misión Vuelta a la Patria para atender integralmente a sus migrantes», sentenció.

Maduro también destacó la movilización del pueblo venezolano en apoyo a los migrantes secuestrados por el gobierno de EE. UU, y trasladados a una cárcel en El Salvador.

A su juicio, las movilizaciones deben realizarse de manera permanente, así como «las jornadas de recolección de firmas, de solidaridad a las familias en protesta a la persecución y además todas las formas de lucha en las calles», dijo.

También informó que las familias de los migrantes venezolanos en los EE.UU, «están siendo víctimas de una persecución brutal».

«El Pueblo se lanzó a las calles y así debe ser la solidaridad, con sol, con lluvia (…) Los que están en El Salvador no tienen acceso a los abogados, no hay posibilidad. Son delitos graves de lesa humanidad que está cometiendo Nayib Bukele. No hay pruebas de que hayan cometido algún delito, no las tienen», expresó.

«¿Qué juez ordenó, de acuerdo al derecho internacional, que fueran trasladados a un campo de concentración en El Salvador?», recalcó.

Aseguró que el Gobierno de Bukele responde a los intereses de Estados Unidos y convirtió a El Salvador en la cárcel de la administración Donald Trump.

Con información de UN.