Maduro: «Fallas de CANTV no pueden seguir, hay que ser eficientes y responderle al pueblo»

El presidente de la República Nicolás Maduro, instó este miércoles 1 de junio a la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), a «ponerse en su eficiencia máxima, por lo que debe siempre responderle al pueblo»; razón por la que argumentó además que las fallas deben mejorarse para un servicio óptimo.

«Esto no puede seguir ocurriendo, que no le dan respuesta al pueblo sobre las averías»…. «CANTV no puede fallar, CANTV debe servirle a todos los venezolanos», expresó el primer mandatario nacional en transmisión para todo el país desde Caracas.

Por tal motivo, Maduro instruyó que el Puesto de Comando de Cantv se ubicará en el Palacio de Miraflores para recibir y dar respuesta a las necesidades del pueblo en materia de telecomunicaciones.

«Una nueva Cantv popular. comunal, del lado del pueblo», exclamó el actual ocupante de la silla presidencial, para todo el país.

Las razones de la reprimenda pública, parecen haberse generado ayer martes 31 de mayo; cuando en una transmisión presidencial a través de la plataforma Facebook Life a propósito del sistema 1×10 de VenApp, una usuaria llamó desde Guacara en el estado Carabobo para formular una denuncia contra CANTV.

La mujer alertó que «Desde noviembre se quedaron sin línea y sin internet, que eso ha afectado a los muchachos en la escuela».

La señora de Guacara explica en la misma llamada atendida por el presidente, que han puesto la denuncia a CANTV desde el pasado mes de noviembre del 2021, pero que no han arreglado el problema.

«Claro, el burocratismo, la indolencia, la incapacidad», le respondió Maduro. A su vez que agredece el contacto: «Te agradezco que hayas hecho esa denuncia, vamos a actuar a la velocidad de la luz».

Fallas en CANTV persisten y se hacen costumbre en diversas zonas de Caracas

Ciudadanos registran fallas en los servicios de Internet y telefonía de la CANTV en varias zonas de Caracas, como:

El Paraíso

Montalbán

Vista Alegre

Bella Vista

Sarría

Colegio de Ingenieros

Pinto Salinas

Simón Rodríguez

El dignatario Nicolás Maduro solicitó a su vez al presidente de la CANTV, Jesús Aldana; «convertirla en una institución comunitaria, al lado del pueblo».

El jefe de Estado ordenó las medidas antes descritas en una jornada de trabajo dedicada al desarrollo productivo en las Comunas, en el marco de lo que han establecido desde el Ejecutivo como Plan Patria Comunal.

Con información de: 2001live