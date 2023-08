Maduro advierte a opositores: “A los fascistas que quieren volver a los tiempos de golpes de Estado y guarimbas les digo que no volverán”

El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que “los violentos querían acabar el país con las guarimbas”.

Así lo aseguró durante la transmisión número 11 del programa “Con Maduro +”, desde el Palacio de Miraflores, donde añadió que “Venezuela les dijo que no con la constituyente y les indicó que no pasarían y no pasaron“.

“A los fascistas que quieren volver a los tiempos de golpes de Estado y guarimbas les digo que no pasarán, no volverán”, advirtió la noche de este lunes 31 de julio.

Destacó que los violentos no quieren el bien para el país y por ello apoyan las medidas de bloqueo. “Por ello hacemos un llamado para que unamos todos los esfuerzos de Venezuela para exigir se levanten las sanciones. Venezuela tiene derecho a una vida libre de sanciones y a tomar nuestras propias decisiones”, señaló.

Con información de Globovisión