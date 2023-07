Maduro a Guaidó: Eres un bandido fracasado y traidor a la Patria

El presidente de la República, Nicolás Maduro, rechazó este lunes el llamado a nuevas sanciones contra Venezuela por parte de Juan Guaidó.

“Guaidó tu lo que eres es un tremendo bandido y traidor a la Patria, eso es lo que eres traidor a la Patria, fracasado y ladrón”, aseveró.

Durante la transmisión de su programa “Con Maduro +” número 10, el jefe de Estado denunció que Juan Guaidó pidió nuevas sanciones contra Venezuela desde Miami, Estados Unidos, para que hayan primaria en Venezuela

“Pide sanciones para que hayan primarias (…) Ósea que las primarias están vinculadas a las sanciones”, se preguntó el Mandatario nacional.

Al respecto, señaló que las primarias son una pelea entre algunos sectores de la oposición “muy reducida”.

“Bandido te fuiste huyendo como una rata que eres y estas en Miami”.

Maduro afirmó que más temprano que tarde habrá justicia en Venezuela “de todo lo que te robaste y por todo el daño que hiciste”.

El Dignatario llamó al pueblo de toda Venezuela a repudiar suficientemente y de manera contundente este llamado a nuevas sanciones contra el país de por parte de esta “rata fracasada de Juan Guaidó”.

En cuanto a las llamadas primarias de la oposición, el presidente Maduro fue enfático al señalar que no se inmiscuye en las decisiones internas de las oposiciones que hacen vida en el país.

Sin embargo, Maduro apoyó las declaraciones del gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, quien rechazó que la oposición retome el camino de la violencia. “Me parece muy acertado que Rosales envié un mensaje de paz y convivencia (…) es muy positivo”.

“Yo no me meto en los asuntos internos de las oposiciones, ellos que hagan lo que quieran hacer, pero si estoy atento a las señales que envían (…) y me parece muy positiva la señal del gobernador Manuel Rosales, líder de las oposiciones, para que la oposición no vuelva más nunca al camino de la violencia, del odio, de la división, de la confrontación estéril de las guarimbas y se mantengan en el camino electoral”.

“¡Los que están llegando al camino electoral bienvenidos! Ahí está abierto el camino para que ustedes más nunca vuelvan por donde tanto daño le hizo a Venezuela. Punto a favor a Manuel Rosales”, expresó Maduro.

Con información de Ultimas Noticias