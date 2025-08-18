Madres Venezolanas envían emotiva carta dirigida a la primera dama de EEUU. Melania Trump clamando liberación de sus hijos: Free our children

El colectivo de madres y abuelas pidió escuchar la solicitud de las familias que aún esperan el retorno de sus hijos: “Le pedimos que escuche el clamor, que esta política de separación no siga sucediendo».

En una emotiva carta dirigida a la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, el Movimiento de Madres Heroínas clamó por la liberación de los 66 hijos e hijas que les han sido arrebatados en medio de la ofensiva migratoria que lleva adelante la administración republicana.

Estos niños y adolescentes, con edades comprendidas entre apenas 5 meses y 17 años de edad, fueron separados injustamente de sus madres durante vuelos de deportación, sufriendo las consecuencias del quiebre de la estabilidad familiar por motivos políticos.

“Puede usted estar tranquila un minuto sin conocer el paradero de su hijo? ¿Dormiría tranquila sin saber si comió o cómo se siente? Nosotras no logramos avanzar sin tenerlos cerca”, expresan estas madres y abuelas en una conmovedora misiva.

“Hoy levantamos nuestras voces en nombre de nuestras familias y del amor de madre, de la justicia, y de los derechos humanos, para pedir su atención ante una tragedia que ha quedado oculta frente al despliegue de la política contra migrantes en territorio de Estados Unidos que ignora el impacto que ha generado en el desmembramiento de familias enteras y se asienta aún más por la separación de niños de sus madres”, expresan en el texto.

El colectivo de madres y abuelas pidió escuchar la petición de las familias que aún esperan el retorno de sus hijos, reiterando su petición de que las madres sean deportadas junto a sus hijos.

Llamado a la justicia y humanidad

Hicieron un llamado especial a la esposa del mandatario: “Señora Melania, usted es madre, y ha abogado públicamente por el bienestar de los niños en el mundo. Le pedimos como madres que eleve nuestra voz, que ayude a nuestros niños a regresar a sus hogares, que sea un puente para la justicia y la humanidad que usted misma invoca”.

“Le pedimos que escuche el clamor de las familias, que esta política de separación no siga sucediendo, que simplemente deporten a las madres junto a sus hijos”.

“Con la fe puesta en que usted aún puede influir para generar cierres felices y parar este sufrimiento para nuestros hijos, nos despedimos con profunda esperanza. Free our children”, concluye el texto.

A continuación, misiva íntegra:

NDP

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión