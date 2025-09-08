Madre Rafos recibe Orden “Ciudad de Maracaibo” por parte de la Alcaldía de Maracaibo

En ocasión de la celebración de los 496 años de la ciudad de Maracaibo, este lunes 08 de septiembre, en sesión solemne, realizada en el emblemático Teatro Baralt, se le otorgó la Orden “Ciudad de Maracaibo” en su Primera Clase al Sistema de Salud Madre Rafols.

El Presidente de esta institución, Magíster Jonás Bozo, agradeció a la Alcaldía de Maracaibo y su Concejo municipal por este reconocimiento “en nombre de la Junta Directiva, el personal médico, administrativo y obrero, agradezco esta distinción que nos motiva para seguir trabajando arduamente por nuestra gente, es una distinción que tiene ya 56 años de haber sido instituida por esta municipalidad, y con ella se reconocen los méritos y virtudes de hombres, mujeres, organizaciones nacionales e internacionales, que representan grandes valores, la vocación social y que con su acción además contribuyen al bienestar de los ciudadanos de nuestra siempre amada ciudad”.

En el Sistema de Salud Madre Rafols, conformado por el Hospital y el Ambulatorio Los Modines, se atienden más de 50 especialidades y subespecialidades médicas, se ofrecen servicios de salud a bajos costos. Es autogestionable, y dirigida por un equipo multidisciplinario donde confluyen personas con amplia experiencia en las áreas de la salud, educación, comunicación social y desarrollo comunal.

Igualmente, mediante la prestación de servicios humanizados, caracterizados por la excelencia en la atención, espacios físicos estéticos acordes, con un equipo profesional ético altamente capacitado, tecnología de punta, y compromiso social comunitario, esta institución arribará en el mes de noviembre a 10 años el Hospital y 16 el Ambulatorio Los Modines.

Hender «Vivo» González