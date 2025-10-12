Madre Rafols atendió gratuitamente a más de 356 pacientes en el municipio Almirante Padilla del estado Zulia.

Desde las 5:00 a.m, de este sábado 11 de octubre se dispuso todo el equipo humano y logístico de la institución para brindar atención médica especializada al pueblo de Isla de Toas del estado Zulia.

Con las oraciones del Diacono del templo Nuestra Señora de Lourdes de Isla de Toas, @ntrasradelourdesisladetoas José Gregorio Fuenmayor, @disc.josegregoriofuanmayor, se inició la jornada donde un equipo multidisciplinario de profesionales atendieron a más de 356 pacientes de Isla de Toas.

Leer También: Cáncer de Mama mantiene tasa de 10 muertes diarias en Venezuela, advierte médico oncólogo

Medicina Interna, medicina familiar, pediatría, medicina general, atención psicológica, cura de heridas, colocación de tratamientos, inmunizaciones, Talleres de atención y prevención de salud, Triaje odontológico, desparasitación, toma de signos vitales, pesquisas de hipertensión arterial, de diabetes Mellitus e infecciones de transmisión sexual, además de donación de medicamentos y ropa, fueron parte de las vivencias y trabajo social realizado en esta comunidad.

Durante esta importante jornada se ayudó a esta población con la entrega de más de 2400 medicamentos para el tratamiento de diversas enfermedades.

El Sistema de Salud Madre Rafols a través de su programa Madre Rafols va a tu parroquia quiere agradecer la colaboración de los encargados de los distintos grupos de apostolado que hacen vida dentro de Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, a los estudiantes de la facultad de medicina y de la facultad de odontología de la Universidad del Zulia, @fmedluz @facoluzoficial , además del resguardo de la Guardia Nacional Bolivariana @gnbolivariana, quienes nos apoyaron brindando atención, guía y resguardo en esta actividad, así como a la Fundación de Samaritanos de Venezuela @funsamar, los amigos de KMPLUS @ kmpluspharma, Globalmedic group @globalmedicve ,Biomercy Group @biomercygroup , Doropharma @doropharma, Laboratorios Oftalmi @laboftalmi , laboratorios Farma @laboratoriosfarma y laboratorios SNC.

Para la gran familia del Sistema de Salud Madre Rafols ha sido un honor haber servido hoy la comunidad Isleña del municipio Almirante Padilla del Estado Zulia.

Sistema de Salud Madre Rafols, ser solidario valor humano.

Hender «Vivo» González