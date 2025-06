Madre larense separada de su hija clama ayuda tras deportación de EE.UU

Ofreilimar Peña, una joven larense, vive un calvario a miles de kilómetros de su hija de 6 años. Tras ser deportada de Estados Unidos de manera inesperada, Peña se encuentra en Barquisimeto clamando por ayuda gubernamental para reunirse con su pequeña, quien permanece en suelo estadounidense.

La historia de Ofreilimar y su esposo, Jhonnael Hernández, comenzó hace dos años cuando, en busca de un futuro mejor, migraron junto a su hija de tan solo 4 años a Estados Unidos. Sin embargo, su sueño se tornó pesadilla hace unos meses al presentarse a una cita migratoria. «Yo estaba detenida con mi esposo; según nos iban a trasladar a Venezuela cuando injustamente nos engañaron y nos llevaron para El Salvador», relató Peña con indignación desde la Plaza Bolívar de Barquisimeto, a la espera de ser atendida por el Fiscal General de la República, Tarek William Saab.

“Allá no aceptaron mujeres y nos devuelven a Estados Unidos. Como a las tres semanas me deportan a mí a Venezuela y a él lo dejaron en El Salvador», explicó Peña, visiblemente afectada.

La preocupación de Ofreilimar se centra en su hija. Asegura que durante todo el proceso judicial, siempre solicitó ser deportada junto a la niña. «incluso en todas las cortes que tuve siempre nombré a mi hija, que si me deportaban que fuese con mi hija; pues me dijo que sí, que yo iba a ser deportada con mi hija», afirmó Peña. Como prueba de su vínculo, entregó la partida de nacimiento de la niña traducida al inglés y al español a las autoridades migratorias (ICE) y a su «deportador».

A pesar de las promesas, la realidad fue otra. «Siempre me sacaban y yo preguntaba que por qué no veía a mi hija, que si me iban a deportar sola, y no me dan respuesta de nada, no me decían nada, o sea, nunca me dieron respuesta. Todos los martes les preguntaba y me decía que mi deportador estaba trabajando para deportarme con mi hija y no fue así», lamentó con frustración.

El temor por el futuro de su hija

Hoy, la pequeña de 6 años se encuentra en Estados Unidos al cuidado de su abuela paterna. Sin embargo, Ofreilimar teme por el estatus migratorio de la niña y lo que pueda sucederle. «Acudí a pedirle ayuda al gobierno porque ya no encuentro la manera de traerme a la niña porque no tiene pasaporte y mi miedo es que me la agarre migración, y me la agarre el estado», expresó con angustia.

La comunicación con su hija es constante, pero la distancia se hace insoportable. «Incluso me dice que ya quiere estar conmigo. En los 6 años de vida que tiene mi niña nunca nos habíamos separado. Me siento muy mal», dijo Ofreilimar con lágrimas en los ojos, reflejando el dolor de la separación.

Ante la desesperación, Ofreilimar Peña hizo un llamado directo al Fiscal General de la República, Tarek William Saab. «Le agradecería por favor que me ayudara con la llegada de la niña, que sea pronto porque ya no aguanto más», suplicó, esperando que su clamor sea escuchado y su hija pueda regresar pronto a sus brazos.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto