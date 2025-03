Madre denuncia «presunta» agresión a su hijo con autismo en el Hogar «Don Orione» de Barquisimeto

Jazmin Heredia, madre de un joven con Trastorno del Espectro Autista (TEA), se acercó a nuestro medio de comunicación, para hacer pública una denuncia tras una presunta agresión que tuvo su hijo en el Hogar de Niños Impedidos «Don Orione», «presuntamente» por un seminarista.

Heredia, narra que en el año 2019 por diferentes motivos personales, decide ingresar a su hijo en esta institución para ayudarla con su cuidado, «yo lo ingresé en plena crisis cuando no tenía para comprarle sus medicamentos, y estuve trabajando en casa de familia, aún así siempre iba a visitarlo y a colaborar con algunas cosas». explicó la madre visiblemente afectada.

«El día 7 de julio del año 2024 mi hijo fue golpeado por el seminarista Rafael y el padre Wilfred, y yo quiero justicia para mi hijo. Me di cuenta ese día que lo fui a visitar, me dijeron que mi hijo no estaba en la institución y que me retirara, yo no lo hice me quedé escuchando la misa y preguntándole a todos los que estaban allí, me dijeron que estaba encerrado en la sala de reuniones, el seminarista se acerca y me dice que me retire porque sino me va a sacar con el vigilante»

Heredia agrega que, volvió al día siguiente y encuentra a su hijo con algunos signos de violencia, «el vigilante no me dejaba pasar, y yo como pude pasé y mi hijo me mostró todo lo que le había hecho el seminarista y estaba todo golpeado desde el cuello hasta abajo».

La madre decide colocar la denuncia ante las autoridades, el 24 de julio de 2024, luego que su hijo fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Central de Barquisimeto (HCUAMP)el 20 de julio, donde le extirpan el vaso, «ese día se lo llevan nuevamente a la institución y prohibieron que yo lo viera. El día 25 fui hasta la fiscalía 20 y tomaron mi caso. Allí le hicieron las pruebas correspondientes y dijo todo lo que le hicieron ese día».

Para finalizar, hace un llamado a las autoridades correspondientes para que tomen celeridad en su caso y se haga justicia, «yo lo que quiero es que se haga justicia por todo lo que le hicieron a mi hijo José Angel, él ya está conmigo, pero que pasa con todos los niños que aún están allí, pasa que nadie quiere hablar. Justica, fiscalía por favor ayúdenme».

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto