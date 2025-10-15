    Madre Carmen Rendiles: ¿Cuál es la manera correcta de rezarle?

    A pocos días de la canonización de la primera santa venezolana, te mostraremos cómo rezarle a la madre Carmen Rendiles, que honra la lucha diaria de todas las mujeres venezolanas, a esas que llevan el sustento a su hogar, que educan a sus hijos y acompañan a sus nietos a las escuelas, que se esfuerzan por salir adelante, que desempeñan roles importantes en la casa y educan con amor.

    A ellas, también se dedica este homenaje, sobre todo a aquellas, que se levantan de madrugada impulsadas por el amor de Dios y la religión.

    Impulsados por esta intensa marea de devoción y reconocimiento, numerosos fieles han iniciado cadenas de súplicas y plegarias, así como ciclos de novenas, para manifestar su agradecimiento, implorar mercedes o sencillamente vigorizar su convicción durante períodos complejos.

    En circunstancias de dolencia, aflicción o perplejidad, la mediación de estas figuras próximas a la santidad emerge como un alivio profundo y un bálsamo espiritual para aquellos que anhelan un «respiro», una guía, una claridad en medio de las adversidades y una nueva oportunidad.

    Oración de súplica por sanidad a Carmen Rendiles

    ¡Oh, Beata Carmen Rendiles, sierva fiel de Dios!
    Con el corazón en la mano, y el alma puesta en el Señor,
    Elevamos nuestra voz a ti, que moras ya en la Gloria del creador.

    Te imploramos con fervor que intercedas ante Jesucristo, nuestro Salvador,
    y ante el Padre eterno, para que él cure de toda enfermedad y alivie de todo dolor,
    concediéndonos el milagro de la sanidad en el cuerpo, alma y corazón.

    Sana nuestros corazones de toda aflicción y desesperanza.
    Inspira a quienes se sientan desmotivados y calma a los desesperados.
    Ayuda a quienes buscan una oportunidad de trabajo
    y protege a los recién nacidos.
    Aleja de nuestros caminos, los peligros y los accidentes.

    Con amor y fe profunda, te pedimos que esta oración
    llegue a cada uno de nuestros familiares y amigos.
    Concédenos la dicha de levantarnos,
    de mejorar nuestras vidas y cumplir nuestras metas.
    Que sea siempre la Voluntad del Señor
    que podamos caminar con alegría, gratitud y valor.

    Que tu ejemplo nos impulse a vivir soñando,
    para que algún día logremos reencontrarnos con nuestro Padre amado.

    Amén. (Reza 3 Ave María y dos Padres Nuestros)

    Oración de intercesión en momentos difíciles

    Tengo mil dificultades: ayúdame.
    De los enemigos del alma: sálvame.

    Cuando me desprecien: anímame.
    En las tentaciones: defiéndeme.
    En horas difíciles: consuélame.
    Con tu corazón maternal: ámame.
    Con tu inmenso poder: protégeme.
    Y en tus brazos al expirar: recíbeme.
    Virgen del Carmen, ruega por nosotros.
    Amén.

    Gratitud a Carmen Rendiles

    Prodigioso y admirable
    Imán de nuestro desvelo;
    Nubecilla del Carmelo,
    Sednos protectora y Madre.
    Salve, Reina de los, cielos,
    De misericordia Madre,
    Vida y dulzura divina;
    Esperanza nuestra, Salve;
    Nubecilla. Dios te Salve, Templo hermoso
    Del divino Verbo en carne,
    Sálvete Dios, Madre Virgen,
    Pues eres Virgen y Madre;
    Nubecilla etc.Volvednos, Madre piadosa,
    Vuestros ojos admirables,
    Y mirad por vuestros hijos,
    Pues que sois piadosa Madre;
    Nubecilla. Socorrednos, pues escucha
    Que en las penas y combates
    A ti suspiramos todos
    En este lloroso valle;
    Nubecilla etc.Mostradnos a vuestro Hijo
    De Josafat en el Valle,
    Piadoso, pues que nació
    De ese cristal admirable;
    Nubecilla. Rogad por vuestros devotos
    A la bondad inefable;
    Pues murió para salvarnos,
    Por su clemencia nos salve;
    Nubecilla del Carmelo,
    Sednos protectora y Madre.

    Por: Edwin Pastor «Sports» Hevia Cadevilla

