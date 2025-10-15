A pocos días de la canonización de la primera santa venezolana, te mostraremos cómo rezarle a la madre Carmen Rendiles, que honra la lucha diaria de todas las mujeres venezolanas, a esas que llevan el sustento a su hogar, que educan a sus hijos y acompañan a sus nietos a las escuelas, que se esfuerzan por salir adelante, que desempeñan roles importantes en la casa y educan con amor.

A ellas, también se dedica este homenaje, sobre todo a aquellas, que se levantan de madrugada impulsadas por el amor de Dios y la religión.

Madre Carmen Rendiles: ¿Cuál es la manera correcta de rezarle y pedir un milagro?

Impulsados por esta intensa marea de devoción y reconocimiento, numerosos fieles han iniciado cadenas de súplicas y plegarias, así como ciclos de novenas, para manifestar su agradecimiento, implorar mercedes o sencillamente vigorizar su convicción durante períodos complejos.

En circunstancias de dolencia, aflicción o perplejidad, la mediación de estas figuras próximas a la santidad emerge como un alivio profundo y un bálsamo espiritual para aquellos que anhelan un «respiro», una guía, una claridad en medio de las adversidades y una nueva oportunidad.

Oración de súplica por sanidad a Carmen Rendiles

¡Oh, Beata Carmen Rendiles, sierva fiel de Dios!

Con el corazón en la mano, y el alma puesta en el Señor,

Elevamos nuestra voz a ti, que moras ya en la Gloria del creador.

Te imploramos con fervor que intercedas ante Jesucristo, nuestro Salvador,

y ante el Padre eterno, para que él cure de toda enfermedad y alivie de todo dolor,

concediéndonos el milagro de la sanidad en el cuerpo, alma y corazón.

Sana nuestros corazones de toda aflicción y desesperanza.

Inspira a quienes se sientan desmotivados y calma a los desesperados.

Ayuda a quienes buscan una oportunidad de trabajo

y protege a los recién nacidos.

Aleja de nuestros caminos, los peligros y los accidentes.

Con amor y fe profunda, te pedimos que esta oración

llegue a cada uno de nuestros familiares y amigos.

Concédenos la dicha de levantarnos,

de mejorar nuestras vidas y cumplir nuestras metas.

Que sea siempre la Voluntad del Señor

que podamos caminar con alegría, gratitud y valor.

Que tu ejemplo nos impulse a vivir soñando,

para que algún día logremos reencontrarnos con nuestro Padre amado.

Amén. (Reza 3 Ave María y dos Padres Nuestros)

Oración de súplica por sanidad a Carmen Rendiles

Oración de intercesión en momentos difíciles

Tengo mil dificultades: ayúdame.

De los enemigos del alma: sálvame.



Cuando me desprecien: anímame.

En las tentaciones: defiéndeme.

En horas difíciles: consuélame.

Con tu corazón maternal: ámame.

Con tu inmenso poder: protégeme.

Y en tus brazos al expirar: recíbeme.

Virgen del Carmen, ruega por nosotros.

Amén.

Gratitud a Carmen Rendiles



Prodigioso y admirable

Imán de nuestro desvelo;

Nubecilla del Carmelo,

Sednos protectora y Madre.

Salve, Reina de los, cielos,

De misericordia Madre,

Vida y dulzura divina;

Esperanza nuestra, Salve;

Nubecilla. Dios te Salve, Templo hermoso

Del divino Verbo en carne,

Sálvete Dios, Madre Virgen,

Pues eres Virgen y Madre;

Nubecilla etc.Volvednos, Madre piadosa,

Vuestros ojos admirables,

Y mirad por vuestros hijos,

Pues que sois piadosa Madre;

Nubecilla. Socorrednos, pues escucha

Que en las penas y combates

A ti suspiramos todos

En este lloroso valle;

Nubecilla etc.Mostradnos a vuestro Hijo

De Josafat en el Valle,

Piadoso, pues que nació

De ese cristal admirable;

Nubecilla. Rogad por vuestros devotos

A la bondad inefable;

Pues murió para salvarnos,

Por su clemencia nos salve;

Nubecilla del Carmelo,

Sednos protectora y Madre.

Por: Edwin Pastor «Sports» Hevia Cadevilla