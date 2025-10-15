Madre Carmen Rendiles: ¿Cuál es la manera correcta de rezarle?

A pocos días de la canonización de la primera santa venezolana, te mostraremos cómo rezarle a la madre Carmen Rendiles, que honra la lucha diaria de todas las mujeres venezolanas, a esas que llevan el sustento a su hogar, que educan a sus hijos y acompañan a sus nietos a las escuelas, que se esfuerzan por salir adelante, que desempeñan roles importantes en la casa y educan con amor.
A ellas, también se dedica este homenaje, sobre todo a aquellas, que se levantan de madrugada impulsadas por el amor de Dios y la religión.
Impulsados por esta intensa marea de devoción y reconocimiento, numerosos fieles han iniciado cadenas de súplicas y plegarias, así como ciclos de novenas, para manifestar su agradecimiento, implorar mercedes o sencillamente vigorizar su convicción durante períodos complejos.
En circunstancias de dolencia, aflicción o perplejidad, la mediación de estas figuras próximas a la santidad emerge como un alivio profundo y un bálsamo espiritual para aquellos que anhelan un «respiro», una guía, una claridad en medio de las adversidades y una nueva oportunidad.
Oración de súplica por sanidad a Carmen Rendiles
¡Oh, Beata Carmen Rendiles, sierva fiel de Dios!
Con el corazón en la mano, y el alma puesta en el Señor,
Elevamos nuestra voz a ti, que moras ya en la Gloria del creador.
Te imploramos con fervor que intercedas ante Jesucristo, nuestro Salvador,
y ante el Padre eterno, para que él cure de toda enfermedad y alivie de todo dolor,
concediéndonos el milagro de la sanidad en el cuerpo, alma y corazón.
Sana nuestros corazones de toda aflicción y desesperanza.
Inspira a quienes se sientan desmotivados y calma a los desesperados.
Ayuda a quienes buscan una oportunidad de trabajo
y protege a los recién nacidos.
Aleja de nuestros caminos, los peligros y los accidentes.
Con amor y fe profunda, te pedimos que esta oración
llegue a cada uno de nuestros familiares y amigos.
Concédenos la dicha de levantarnos,
de mejorar nuestras vidas y cumplir nuestras metas.
Que sea siempre la Voluntad del Señor
que podamos caminar con alegría, gratitud y valor.
Que tu ejemplo nos impulse a vivir soñando,
para que algún día logremos reencontrarnos con nuestro Padre amado.
Amén. (Reza 3 Ave María y dos Padres Nuestros)
Oración de intercesión en momentos difíciles
Tengo mil dificultades: ayúdame.
De los enemigos del alma: sálvame.
Cuando me desprecien: anímame.
En las tentaciones: defiéndeme.
En horas difíciles: consuélame.
Con tu corazón maternal: ámame.
Con tu inmenso poder: protégeme.
Y en tus brazos al expirar: recíbeme.
Virgen del Carmen, ruega por nosotros.
Amén.
Gratitud a Carmen Rendiles
Prodigioso y admirable
Imán de nuestro desvelo;
Nubecilla del Carmelo,
Sednos protectora y Madre.
Salve, Reina de los, cielos,
De misericordia Madre,
Vida y dulzura divina;
Esperanza nuestra, Salve;
Nubecilla. Dios te Salve, Templo hermoso
Del divino Verbo en carne,
Sálvete Dios, Madre Virgen,
Pues eres Virgen y Madre;
Nubecilla etc.Volvednos, Madre piadosa,
Vuestros ojos admirables,
Y mirad por vuestros hijos,
Pues que sois piadosa Madre;
Nubecilla. Socorrednos, pues escucha
Que en las penas y combates
A ti suspiramos todos
En este lloroso valle;
Nubecilla etc.Mostradnos a vuestro Hijo
De Josafat en el Valle,
Piadoso, pues que nació
De ese cristal admirable;
Nubecilla. Rogad por vuestros devotos
A la bondad inefable;
Pues murió para salvarnos,
Por su clemencia nos salve;
Nubecilla del Carmelo,
Sednos protectora y Madre.
Por: Edwin Pastor «Sports» Hevia Cadevilla