Madonna pide al Papa León XIV visitar la Franja de Gaza “antes de que sea demasiado tarde”

La cantante y actriz estadounidense Madonna ha hecho un llamado de atención al Papa León XIV en las primeras horas de este martes 12 de agosto, suplicándole visitar a los niños en Gaza «antes de que sea demasiado tarde».

En un mensaje compartido a través de sus páginas oficiales de redes sociales, la estrella internacional del pop le aseguró al pontífice que él es «el único de nosotros al que no se le puede negar la entrada» y que «no hay más tiempo» para salvar las vidas de los miles de infantes gazatíes al borde de la muerte por inanición y desnutrición.

«Por favor, ve a Gaza y lleva tu luz a los niños antes de que sea demasiado tarde», dijo textualmente Madonna. La artista norteamericana afirma que como madre no puede soportar el sufrimiento de estos infantes, en tanto “los niños del mundo pertenecen a todos“.

«Necesitamos que las puertas humanitarias se abran por completo para salvar a estos niños inocentes», insiste, y suplica al Santo Padre que asegure que irá a la Franja cuanto antes.

El mensaje de la artista de 66 años estuvo motivado por el cumpleaños de su hijo Rocco, afirmando que el mejor regalo que puede darle como madre es pedir a todos sus seguidores que hagan lo posible para ayudar a salvar a los niños atrapados en la Franja.

Según dijo, apelaba al Santo Pontífice porque la política no puede producir cambios, pero la conciencia sí. Señaló que no tomaba ningún partido: “Todos están sufriendo. Incluso las madres de los rehenes. Rezo por su liberación”.

El mensaje y la súplica al pontífice por parte de la cantante llegan en un contexto marcado por las muertes diarias de infantes y adultos en el enclave palestino a causa de la hambruna provocada por Israel, entidad que asumió el control de la distribución de ayuda humanitaria con el fin de impedir que efectivamente llegue a los palestinos -que son asesinados en los falsos puntos de entrega de ayuda-, y desde el pasado mes de marzo mantiene un férreo cerco a la entrada de suministros de cualquier tipo a la Franja.

En las primeras horas de la mañana, el Ministerio de Salud de Gaza informó que, tras las nuevas masacres reportadas durante la madrugada, el número de palestinos asesinados en el enclave asciende a 61.599, mientras 154.088 civiles han resultado heridos. Estas cifras no incluyen los miles de palestinos que aún no han podido ser rescatados de los escombros.

En tanto, informan que 1.838 gazatíes han sido asesinados en los falsos puntos de distribución de ayuda. Como resultado de la política de aniquilación sionista, 227 civiles han fallecido por inanición o desnutrición, entre ellos 103 infantes.

