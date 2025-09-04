Macabro crimen en Falcón: Sujeto mató a su pareja y a los padres de ella

Un hombre presuntamente acribilló a machetazos a tres miembros de una familia en una vivienda de la calle Las Flores de Mene Mauroa. El sospechoso, quien se cree que es el responsable del crimen, fue detenido en la frontera.

El suceso ocurrió alrededor de la 1:00 a. m. de este martes 2 de septiembre. Según testimonios de vecinos, una hermana de Kelvis Nicolás Nava Díaz escuchó ruidos extraños y, al no obtener respuesta de Kelvis, decidió llamarlo a su teléfono celular. La llamada fue contestada por otro hombre, ahora considerado el principal sospechoso no solo del asesinato de Kelvis, sino también de su esposa, Dania Gregoria Gutiérrez (60 años), y su hija, Daikelis José Nava Gutiérrez (23 años).

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) capturó a Carlos Alberto Gutiérrez, de 34 años, quien asesinó a tres miembros de una familia en la madrugada del martes en Mene Mauroa, estado Falcón. Las víctimas fueron identificadas como Kelvis Nicolás Nava Díaz (59), Dania Gregoria Gutiérrez (60), y su hija Daikelys José Nava Gutiérrez (24), pareja del victimario.

El crimen ocurrió después de que Carlos y Daikelys tuvieran una fuerte discusión, lo que llevó a los padres de ella a pedirle que abandonara la casa. Esa noche, el hombre regresó y atacó a la familia mientras dormían, causándoles la muerte con un objeto contundente. El hijo de las víctimas descubrió los cuerpos la mañana siguiente.

Tras una intensa investigación, el CICPC determinó que Carlos Alberto intentaba huir a Colombia. Fue capturado en el puesto de control de Paraguachón, estado Zulia, con algunas pertenencias de las víctimas.

Por: Edwin «Sports» Hevia / Extractos de Últimas Noticias