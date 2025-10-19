LVBP: Resultados y tabla de posiciones luego de la jornada del sábado 18 de octubre en el béisbol Venezolano

La temporada 2025-2026 de la LVBP arrancó de lleno con el protagonismo de sus ocho equipos.

La LVBP sigue sus emociones de los encuentros en cuatros estadios como debe ser. Y es que para la jornada de este sábado 18 de octubre, los ocho equipos que hacen vida en el torneo venezolano tuvieron sus careos del año, dejando resultados positivos para muchos fanáticos.

Leer También: Juan Yépez con actuación estelar guió al Cardenales a una magnífica victoria

La LVBP arrancó con todo

Resultados de la jornada del sábado 18 de octubre del 2025 en la LVBP

Tabla de posiciones de la LVBP: Los Tigres mandan a punta de zarpazos

En esta cuarto de la primera semana de la pelota rentada de Venezuela solo hubo una victoria en carretera.

La tercera jornada de la temporada 80 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) tuvo cartelera completa. Tigres de Aragua logró extender su buen momento, mientras Leones y Águilas no pierden el ritmo.

Tabla de posiciones

Hender «Vivo» González