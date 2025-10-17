LVBP: Resultados y tabla de posiciones luego de la jornada del jueves 16 de octubre en el béisbol Venezolano

La temporada 2025-2026 de la LVBP arrancó de lleno con el protagonismo de sus ocho equipos.

Ahora sí podemos decir que la LVBP inició sus actividades como debe ser. Y es que para la jornada de este jueves 16 de octubre, los ocho equipos que hacen vida en el torneo venezolano tuvieron sus primeros careos del año, dejando resultados positivos para muchos fanáticos.

La LVBP arrancó con todo

Luego de verse las caras durante el pasado miércoles, Tigres de Aragua y Cardenales de Lara se citaron por segunda noche seguida, con el detalle que esta vez fue el Estadio José Pérez Colmenares de Maracay el que atestiguó otra victoria de los bengalíes.

En el occidente del país, Águilas del Zulia hizo respetar el Luis Aparicio «El Grande» de Maracaibo con autoridad. Los dirigidos por el manager Lipso Nava no tuvieron muchos inconvenientes para imponerse a Tiburones de La Guaira.

Por su parte, Caribes de Anzoátegui sorprendió a Navegantes del Magallanes en su visita al José Bernardo Pérez de Valencia. Vale mencionar que se trató de la primera victoria de Asdrúbal Cabrera en su etapa como manager de la Tribu.

Finalmente, la isla celebró con mucho fervor el triunfo de sus Bravos de Margarita, quienes le ganaron un gran mano a mano a los Leones del Caracas.

Resultados de la jornada del 16 de octubre en la LVBP

Cardenales de Lara 8 – 9 Tigres de Aragua

Tiburones de La Guaira 1 – 5 Águilas del Zulia

Caribes de Anzoátegui 3 – 1 Navegantes del Magallanes

Leones del Caracas 2 – 6 Bravos de Margarita

Tabla de posiciones de la LVBP: Los Tigres de Aragua mandan a punta de zarpazos

En esta segunda jornada de la pelota rentada de Venezuela solo hubo una victoria en carretera.

Hender «Vivo» González

Con información de Meridiano