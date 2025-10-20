LVBP: Resultados y tabla de posiciones luego de la jornada del domingo 19 de octubre en el béisbol Venezolano

La temporada 2025-2026 de la LVBP arrancó de lleno con el protagonismo de sus ocho equipos.

La LVBP sigue sus emociones de los encuentros en cuatros estadios como debe ser. Y es que para la jornada de este domingo 19 de octubre, los ocho equipos que hacen vida en el torneo venezolano tuvieron sus careos del año, dejando resultados positivos para muchos fanáticos.

La LVBP arrancó con todo

Resultados de la jornada del domingo 19 de octubre del 2025 en la LVBP

Tabla de posiciones de la LVBP

La primera semana de la pelota Venezolana termino con resultados interesantes.

La última fecha de la jornada de la temporada 80 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) tuvo cartelera completa.

Tabla de posiciones

Hender «Vivo» González