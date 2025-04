LVBP: Rafael «Balita» Ortega se siente motivado con su cambio a Cardenales de Lara 

Cardenales de Lara y Caribes de Anzoátegui protagonizaron un movimiento en el que estuvo involucrado Rafael «Balita» Ortega.

A varios meses de distancia de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), los equipos no paran de trabajar puertas adentro para tratar de mejorar sus respectivos rosters. A principios del mes de abril, Cardenales de Lara y Caribes de Anzoátegui protagonizaron un intercambio interesante, en el que estuvieron involucrados Rafael Ortega y Hernán Pérez.

Balita, quien vivió cuatro temporadas llenas de gloria con La Tribu, ahora asumirá una nueva etapa en la pelota criolla y con los actuales campeones de la LVBP. Su llegada servirá para cubrir un punto débil que tuvieron los larenses el año pasado como la profundidad en los jardines, algo en lo que debieron reforzarse durante la postemporada.

Motivado con Cardenales

En una entrevista exclusiva para Meridiano, Rafael «Balita» Ortega habló sobre el cambio entre crepusculares y orientales. Si bien para algunos la noticia fue toda una sorpresa, para el pelotero no fue así.

«Realmente el cambio no me sorprendió. La gerencia de Caribes tenía sus razones para cambiarme. Lamentablemente no tuve la oportunidad de jugar con ellos en los últimos años, y no fue porque no quise, sino porque me tocó sacar mis papeles en Estados Unidos, además que mi esposa salió embarazada», comentó.

Luego continuó: «Esa ida a Venezuela no se pudo dar, pero nunca fue por algo malo con Caribes, ya que siempre estuve en contacto con ellos. Al final tomaron sus decisiones y eso es aceptable».

Asimismo, Balita confesó que ya habló con la gerencia de Cardenales de Lara y está comprometido al 100% para uniformarse en esta próxima campaña de la LVBP.

«Sí hablé con la gerencia de Cardenales antes del cambio. De verdad estoy agradecido por la oportunidad que me están dando ellos. Cuando un equipo quiere tus servicios por lo que puedes aportarles siempre es importante», apuntó.

Agradecido con Caribes

La historia de Caribes de Anzoátegui, por muy joven que sea, está llena de grandes momentos, campeonatos y jugadores insignes. Justamente, Rafael «Balita» Ortega es uno de esos, sobre todo por aquella zafra 2020-2021 en la que cargó el equipo sobre sus hombros para llevarlos hasta la final.

«Mis años en Caribes fueron de gloria, con ese gran equipo que teníamos, la armonía dentro del clubhouse, la manera en que salíamos a jugar todos los días. Creo que todos los equipos de la LVBP en los últimos 10 años sabían que tenían que enfrentarse a un rival fuerte», comentó.

Luego finalizó: «Jugar con Caribes esas últimas temporadas me ayudó muchísimo, para madurar como jugador, para entender lo que es estar en un equipo ganador y con una gran armonía en todos los sentidos. A mi de verdad me encantó mi estadía con Caribes y estoy agradecido con la organización, mis compañeros, y la fanaticada. Fueron momentos inolvidables para mi».

Hender «Vivo» González

Con información de Meridiano