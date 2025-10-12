LVBP: El grandeliga Barquisimetano Gabriel Moreno da posibilidades de jugar con Cardenales de Lara en la temporada 2025-26

El criollo estuvo presente en el juego de pretemporada en Barquisimeto.

Los Cardenales de Lara recibieron este viernes al grandeliga venezolano Gabriel Moreno en el primer juego de exhibición antes de arrancar la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

La información la dio a conocer el equipo a través de su cuenta en las redes sociales, dejando la puerta abieta a una posible participación del receptor de los Cascabeles de Arizona.

«Barquisimeto, ya estamos listos aquí en el Antonio Herrera apoyando al equipo en este juego de pretemporada y espero verlos pronto», expresó Moreno.

El careta no juega en la pelota criolla desde la temporada 2021-2022 debido al papel que ha venido tomando en las Grandes Ligas, lo que limitó su participación en el invierno.

En lo que lleva de carrera con Cardenales acumula un total de 39 imparables, dos jonrones, 19 carreras impulsadas y 23 carreras anotadas.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder