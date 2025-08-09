LVBP: ¡El conjunto crepuscular tiene en la mira defender su título!: Cardenales de Lara se arma con estos primeros importados para la 2025/26

El conjunto larense ya comienza a dar pasos firmes con una importación estelar de cara a la próxima temporada de la pelota criolla.

La organización de los Cardenales de Lara ha comenzado a mover sus fichas para planificar lo que será una nueva temporada en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Uno de los aspectos más importantes en cada una de las ediciones, es la conformación del grupo de importados que harán vida en el roster activo.

El conjunto crepuscular tiene la mira puesta en defender su título y quedarse con la gloria nuevamente de ser campeones. Conocidos por una sólida gerencia deportiva que ha traído una base importante de jugadores criollos, no es de extrañar que ya han anunciado a sus primeros tres importados, en lo que se refleja una combinación entre experiencia, juventud, talento y dominio en diferentes aspectos del juego.

Primeros importados de Cardenales de Lara

El primero de los tres peloteros importados en ser anunciado fue el Cubano Rangel Ravelo. El primera base y bateador designado ya es un viejo conocido de esta franquicia y de los más queridos por los fanáticos. El pelotero de 33 años estará vistiendo el uniforme larense por octava temporada y cuatro de ellas de manera consecutiva, lo que lo posiciona con una figura extremadamente fundamental.

En segundo importado de la lista, es el lanzador Estadounidense Christian Cosby, quien llega con la finalidad de reforzar el bullpen y de vivir su segunda experiencia en la pelota invernal, ya que actualmente se encuentra en la Liga Mexicana de Béisbol con los Acereros de Monclova. El derecho de 28 años puede tener diferentes roles dentro del cuerpo de lanzadores y, al mismo tiempo, subir a la lomita en múltiples situaciones del juego.

El tercer importado y último en lista que han anunciado hasta los momentos es el también lanzador Estadounidense, Keone Kela. Este posiblemente sea uno de los extranjeros de mayor cartel que se puedan apreciar en lo que será esta temporada, ya que es un relevista con experiencia en Grandes Ligas por más de siete temporadas y que tiene un repertorio envidiable de mucho poder en sus lanzamientos.

El derecho se espera que sea una pieza vital en los innings finales y en lo que puede ser el puesto de cerrador, tomando en cuenta que, en el 2018 con los Rangers de Texas, terminó con un total de 24 salvamentos.

En resumen, la organización de los Cardenales de Lara parece tener claro el rumbo y el equilibrio estratégico que desean tomar con estas primeras tres adquisiciones en las que combinan poder, juventud, potencial, jerarquía y experiencia tanto en la alineación ofensiva como en el bullpen. Se espera que en las próximas semanas se den a conocer los peloteros importados restantes para esta temporada 2025/2026 de la LVBP.

Hender «Vivo» González

Con información de Meridiano