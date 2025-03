LVBP: El Barquisimetano César Izturis será mánager de Cardenales de Lara para la próxima temporada

Isturiz ya cuenta con experiencia como manager en Venezuela y ha trabajado fuera del país.

Jugó 13 años con los pájaros rojos y en las últimas 11 fue integrante del cuepo técnico.

El barquisimetano César Izturis, como señaló en exclusiva Noticias Barquisimeto, será el nuevo mánager de Cardenales de Lara, según anunció la gerencia crepuscular mediante sus redes sociales @cardenalesDice.

El exgrandeligas y Guante de Oro como paracorto, cuando militaba con Dodgers de Los Ángeles en 2004, también jugó toda su carrera en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) con los guaros, es decir trece campañas, desde la zafra 1997-98 hasta la 2015-16.

Además, ya tiene experiencia como dirigente, ya que estuvo al frente de Guerreros de Lara en la Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP) por dos campañas, aparte de fungir como técnico en las menores en Estados Unidos.

En los dos últimos torneos fue coach de banca con Cardenales de Lara, bajo la égida del ex-estratega guaro, Henry Blanco, quien ahora dirigirá a Bravos de Margarita.

En general, Isturiz tiene once años con Cardenales como técnico. Una vez dijo: “Siempre me he llevado bien con la gerencia del equipo”.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder