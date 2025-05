LVBP: Caribes de Anzoátegui oficializó a Asdrúbal Cabrera como nuevo manager para la temporada 2025-2026

Después de su retiro como jugador, el barcelonés regresa a la «tribu» para ser el 32do capataz en su historia.

Caribes de Anzoátegui entra en una nueva etapa de su reestructuración y este miércoles anunció a Asdrúbal Cabrera como su nuevo manager de cara a la temporada 2025-26 en reemplazo de Morgan Ensberg, que solo estuvo una temporada al mando del club

«Es un momento muy especial para mí, durante 15 años, tuve el privilegio de vivir el sueño de jugar béisbol en las Grandes Ligas y en Venezuela, Un viaje increíble que me llevó a vestir diferentes uniformes, a aprender de mánagers legendarios y a experimentar momentos que me llenaron de alegría, pero también de valiosas lecciones», dijo Asdrúbal Cabrera.

«Este no es solo un nuevo trabajo, es una conexión profunda con mis raíces, con mi gente. Ahora, al cerrar ese capítulo como pelotero, se abre una nueva e ilusionante oportunidad que me permite devolver todo lo que el béisbol me ha dado, pero de una manera diferente», continuó.

Cabe destacar que de acuerdo al comunicado de prensa de Caribes, Asdrúbal Cabrera es el 32do piloto y el 15to entre los criollos en dirigir a unos Caribes, que en esta 2025-26 cumplirán 35 zafras en la LVBP.

Un staff conformado a su alrededor

Junto al flamante capataz también fue anunciado el cuerpo ténnico, que contempla a nombres como Jackson Melián (coach de banca), René Reyes (bateo); que regresa a la organización con la que fue campeón por última vez como jugador activo en la LVBP, Jesús Hernández (lanzadores), David Davalillo y William Oropeza (tercera y primera) y Jean Carlos Toledo como instructor de bullpen.

«Hemos confirmado todo el staff técnico para la próxima campaña con una mezcla de experiencia y talento queproyecta guiar al equipo hacia la senda victoriosa. Constituimos el grupo de instructores alrededor de AsdrúbalCabrera quien regresa a su casa con el firme objetivo de imprimir liderazgo, motivación, conocimiento yexperiencia al equipo», explicó el gerente deportivo de Caribes, Otto Padrón.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder