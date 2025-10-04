LVBP: Cardenales de Lara ya tiene a su sexto importado para la temporada 2025-26, el lanzador Dominicano Juan Zapata

Se trata del pitcher derecho dominicano Juan Zapata, de 26 años, que no ha actuado en ligas invernales pero sí en Ligas Menores.

Los Cardenales de Lara se siguen preparando para la temporada 2025-26 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) y por ello han confirmado la incorporación de su sexto importado.

Se trata del pitcher derecho dominicano Juan Zapata, quien tendrá su primera actuación en la pelota invernal. El jugador viene de lanzar este año en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) con Tijuana y Aguascalientes.

El serpentinero es oriundo de Bani, República Dominicana, en el año en curso actuó en la Frontier League y en la LMB. En su pasantía por tierras aztecas, no ganó ni perdió compromisos y su efectividad fue de 4.66, en 19.1 innings, con 11 boletos y nueve ponches.

El gerente deportivo de los pájaros rojos, José Yépez, confirmó que Zapata será el último lanzador importado en sumarse al equipo, pues era una estrategia del mercado contar con cinco pitchers, de los que están seguros que aportarán al equipo, y un jugador de posición. Adicionalmente, el directivo señaló que el joven de 26 años posee una buena recta y es polifacético, pues puede desempeñarse como abridor, relevista y hasta como cerrador.

De esta forma, el Cardenales completó la totalidad de su importación, con las adiciones de los lanzadores Adrián De Horta, Keone Kela, Christian Cosby, Hunter McMahon y del cubano Rangel Ravelo, inicialista del equipo en temporadas anteriores. En los siguientes días se espera contar con la incorporación de los mismos y así se sumen a la pretemporada de los crepusculares.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder