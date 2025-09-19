LVBP: Cardenales de Lara suma su quinto importado, el lanzador Estadounidense Hunter McMahon

Cardenales de Lara sigue trabajando en formar un equipo que luche por el título para la temporada 2025-26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y este viernes anunciaron su quinto importado.

Se trata del lanzador derecho estadounidense, Hunter McMahon, quien tendrá la tarea de reforzar al equipo para poder brindar seguridad desde la lomita en intentar revalidar el campeonato.

Leer También: El Venezolano David Davalillo Jr. fue el Pitcher del Año en Ligas Menores

«Le damos la bienvenida a nuestro quinto importado de cara a la temporada 25/26 de la LVBP», dijo el equipo a través de su cuenta en la red social Instagram.

McMahon viene de lanzar este verano con Kansas City Monarchs de la American Association, equipo en el que dejó una impresionante efectividad de 2.30 en 28 juegos como relevista.

El estadounidense se une a las contrataciones de los también norteamericanos Adrián De Horta, Keone Kela, Christian Cosby y del cubano Rangel Ravelo.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder