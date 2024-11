LVBP: Cardenales de Lara se impuso a Leones del Caracas 8-1 en el Estadio Monumental Simón Bolívar

La novena de los Cardenales de Lara consiguió su segunda victoria en fila este viernes, esta vez frente a Leones del Caracas con marcador de ocho carreras por una, logrando así elevar su récord en 3-0 jugando en el Estadio Monumental Simón Bolívar durante la temporada 2024-2025 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. El juego ganado fue para el relevista derecho Jesús Valles (3-0), mientras que el revés fue para el debutante Jhoulys Chacín (0-1).

Leer También: LVBP: Bravos de Margarita regresó a la victoria en la isla frente a Navegantes del Magallanes 12-6

El compromiso fue iniciado por el derecho Robert Colina, quien debutó esta noche en la LVBP, lanzando durante tres entradas completas y permitiendo solo dos imparables sin recibir anotaciones, además de abanicar a cuatro rivales. La labor del derecho Colina fue relevada por Jesús Valles (2.0 IP, 2 H, 1 CL, 2 SO),

Alex Scherff (1.0 IP, 0 H, 0 CL, 2 SO), Yosber Sánchez (1.0 IP, 0 H, 0 CL, 2 SO), Shea Spitzbarth (1.0 IP, 1 H, 0 CL, 2 SO) y Diego Moreno (1.0 IP, 0 CL).

El movimiento de carreras por parte de los larenses inició en el segundo inning, cuando el receptor Carlos

Narváez conectara doble impulsor de una rayita. En la tercera entrada, un error de Lenyn Sosa permitió

que Luisangel Acuña anotara, y posteriormente en el cuarto inning, un jonrón solitario de Ildemaro Vargas puso la pizarra tres carreras a cero. En el séptimo tramo, un rally de cuatro carreras producto de un doble barrebases de Ravelo con casa llena y un sencillo de Narváez colocaron la ventaja de los larenses por seis, para que en el noveno, el receptor maracayero pusiera pizarra definitiva de 8-1 con un jonrón solitario. Narváez figuró como el más valioso, al ligar de 5-3 con tres remolques y un cuadrangular, seguido de Luisangel Acuña (5-3, 2 CA), Ildemaro Vargas (5-2, 1 HR, 1 CI) y Rangel Ravelo (4-2, 3 CI, 2 CA) ayudaron a los crepusculares a conseguir su segunda victoria de la semana.

El conjunto larense vuelve a la acción este sábado, enfrentando a Tiburones de La Guaira en el estadio

Universitario de la UCV desde las 3:00 PM con Adrián Almeida en la lomita.

DPTO. DE PRENSA, David Villarroel

Hender “Vivo” González

Noticias Deportivas