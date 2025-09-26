LVBP: Cardenales de Lara confirman al primero de sus jardineros grandeligas Everson Pereira para el Día Inaugural

Everson Pereira será el primero de los jardineros grandeligas en ponerse el uniforme de los Cardenales de Lara en esta temporada de la LVBP.

Los pájaros rojos confirmaron este jueves la especie adelantada por algunos de sus voceros en días pasados. El patrullero de los Rays de Tampa Bay estará en acción el Día Inaugural.

La noticia tiene doble importancia para los Cardenales. Y es que Everson Pereira nunca ha jugado en el beisbol invernal de Venezuela, a pesar de haberlo intentado en el pasado. Hace un año, una lesión evitó que concretara ese deseo.

Ahora con los Rays, tras un estreno en las Mayores hace dos años con los Yanquis, el joven slugger batea para .179 en 71 viajes al plato. Pero tiene dos jonrones, incluyendo un Grand Slam, y maltrató el pitcheo contrario en Triple A.

En esa categoría, entre los dos equipos que defendió, Everson Pereira sacó 21 pelotas más, con 32 extrabases en total.

En Cardenales esperan que después de él llegue José Azócar. El gerente general Carlos Miguel Oropeza declaró a comienzos de semana, en El Infield Podcast, que el recién adquirido patrullero llegará a comienzos de noviembre.

El otro bigleaguer del outfield en Lara, Rafael Balita Ortega, aún no tiene fecha para sumarse. Pero el gerente deportivo José Yépez aseguró a El Emergente que le esperan en Barquisimeto. Y el también bigleaguer Juan Yépez, inicialista de oficio, también dirá presente con la posibilidad de custodiar las praderas exteriores.

El outfield era, hasta el campeonato 2024-2025, una posición que preocupaba a la gerencia de los Cardenales de Lara. Por eso salieron al mercado en pos de José Azócar y Rafael Balita Ortega.

Hender «Vivo» González

