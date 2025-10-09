LVBP: Cardenales de Lara buscará bicampeonato en la temporada 2025-26 de la mano de César Izturis como estratega

José Yepez Gerente Deportivo del conjunto aseguró que el conjunto se encuentra motivado desde el primer día.

Este miércoles se llevó a cabo la presentación oficial de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) una zafra marcada por el 80 aniversario y que será en conmemoración a un grande del béisbol en Venezuela y el mundo, el “Rey” David Concepción.

Líder en Deportes conversó con el Gerente Deportivo de los actuales campeones de Venezuela, Cardenales de Lara José Yepez quien aseguró que el conjunto buscará este año el bicampeonato.

“Nos sentimos contentos con el equipo, creo que tenemos un equipo sólido y eso es lo importante”, expresó.

“Hemos tenido movimientos de salida en el equipo pero también nuevas incorporaciones que serán de gran ayuda como Balita Ortega, Juan Yepez entre otros”, dijo

También habló sobre el manager y como el equipo se encuentra desde el día uno engranado para la nueva zafra.

“César Izturis ha estado en el equipo desde el inicio, ha tenido esa entrega y se ve en los peloteros que están muy motivados”, aseguró.

