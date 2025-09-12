LVBP: Cardenales de Lara anunció a sus jugadores sin prioridad para la temporada 2025-26

Nombres como los de Williams Pérez, José Ascanio y Raúl Rivero, único con invitación a entrenamientos, son parte de los 21 jugadores descartados.

Los Cardenales de Lara empezaron a hacer sus movimientos correspondientes de cara a la temporada 2025-26 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) y anunciaron su lista de peloteros sin prioridad de contratación.

Con el inicio de la campaña a la vuelta de la esquina, la organización larense informó que serán 21 los jugadores que no formarán parte del equipo. Siendo siete (7) de ellos jugadores de posición (dos receptores, dos infielders y tres jardineros) y 14 lanzadores.

En el listado sorprenden nombres históricos para los crepusculares, como Williams Pérez, José Ascanio, Luis Rico y Raúl Rivero. Sin embargo, este último nombre es el único de la lista que cuenta con invitación a los entrenamientos.

La lista de 21 del Cardenales

Los otros lanzadores que no contarán con contrato para el Cardenales son Sergio Carucí, José Chambuco, Jesús Fandiño, Wladimir Pinto, Daniel Rivero, Luis Baldiris, Luis Lugo, Santiago Quintero, Héctor Rodríguez y Luifer Romero.

Por otro lado, los receptores que no seguirán son Emmanuel Pire y Manuel Piña, quien anunció su retiro. Los infielders Derwin Laya y José Serrano. Mientras que los patrulleros son Jair Casanova, Juan Francés y Juan Teixeira, quien también pondrá fin a su carrera.

