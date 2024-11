LVBP: Cardenales de Lara alzó vuelo y agudizó situación de Caribes de Anzoátegui

Los crepusculares aprovecharon las lagunas defensivas de la tribu para llevarse el triunfo 6-3.

La novena de los Cardenales de Lara logró romper la mala racha de cuatro derrotas al hilo este jueves frente a Caribes de Anzoátegui venciéndolos con pizarra de seis carreras por tres ante 4.421 asistentes al Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, nivelando a una victoria y una derrota su récord durante la sexta semana de campeonato de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. La victoria se la llevó el relevista Alex Scherff (1-0), mientras que la derrota fue para el abridor de la tribu, Gabriel Aguilera (1-2).

El compromiso fue iniciado por el zurdo carabobeño Brayan Pérez, quien lanzó cuatro entradas completas

donde permitió cuatro imparables y dos carreras limpias, además de ponchar a tres contrarios y otorgar

una base por bolas. La labor del zurdo fue relevada por Jesús Valles (1.0 IP, 0 CL, 1 BB, 1 SO), Alex Scherff

(1.0 IP, 1 SO, 0 CL), Yosber Sánchez (1.0 IP, 0 CL, 2 BB, 1 SO), Brian McKenna (1.0 IP, 0 CL, 2 SO) y Edwin

Escobar (1.0 IP, 1 H, 1 CL, 3 BB, 1 SO). Los lanzadores del conjunto crepuscular solo recibieron seis

imparables de la ofensiva oriental.

El movimiento de carreras por parte de los larenses inició en el primer episodio, cuando un elevado de

sacrificio de Danry Vásquez trajera al plato al Ildemaro Vargas. En el tercer inning, un sencillo de Gorkys

Hernández y otro elevado de sacrificio de Vásquez trajeron dos más a la goma para la causa crepuscular.

Por último, en el cuarto episodio, Carlos Narváez anotó tras un error en tiro, para que luego un triple de

Ildemaro Vargas y un error mientras bateaba Luisangel Acuña, permitieran que la novena de los pájaros

rojos trajera tres anotaciones más y cumpliera con las seis anotadas del compromiso. Los más destacados

a nivel individual con el madero fueron Ildemaro Vargas (4-3, 1 2B, 1 3B, 1 CI, 3 CA), Gorkys Hernández (4-

1, 1 CI) y Danry Vásquez (1-0, 2 CI, 1 BB).

El conjunto larense vuelve a la acción este viernes, cuando enfrenten a los Leones del Caracas en el estadio Monumental Simón Bolívar, a partir de las 7:00 PM.

DPTO. DE PRENSA, David Villarroel.

Hender «Vivo» González

Noticias Deportivas