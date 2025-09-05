LVBP: Adrian de Horta se une al bullpen de Cardenales de Lara para la temporada 2025-26

El lanzador es el cuarto importado de los pájaros rojos.

Cardenales de Lara anunció este viernes su cuarto importado para la temporada 2025-26 de la LVBP. Se trata del lanzador Adrián de Horta, que reforzará el bullpen crepuscular.

El estadounidense viene de ver acción con los Tecolotes de Dos Laredos en la LMB. Allí dejó efectividad de 4.91 en 19 juegos disputados.

“De Horta es un lanzador versátil, con una experiencia sólida en la Liga Mexicana de Beisbol durante las últimas cuatro temporadas”, declaró Jose “Chato” Yepez, gerente deportivo de Cardenales.

De Horta, de 30 años, jugará por primera vez en la pelota invernal. Y es que luego de nueve temporadas en el sistema MLB, desde el 2022 juega en la Liga Mexicana de Beisbol.

Este es el cuarto foráneo que anuncian los vigentes campeones de la LVBP. Rangel Ravelo, Christian Cosby y Keone Kela completan el listado.

