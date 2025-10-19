Luto en la LVBP: Jesús Montero «Burul», Campeón con Cardenales fallece a los 35 años

Con profundo dolor, lamentamos informar sobre el trágico fallecimiento del exbeisbolista profesional Jesús Montero, a la edad de 35 años. Montero, un auténtico ídolo para la afición de los «Pájaros Rojos», fue pieza fundamental en la obtención del campeonato de la temporada 2018-2019 de la LVBP.

Aunque nació en Guacara, estado Carabobo, su entrega y pasión por el equipo lo hicieron sentir y ser querido como un «guaro» más, ganándose el cariño de toda la fanaticada barquisimetana.

El deceso ocurre tras un lamentable accidente de tránsito en Valencia. Montero, quien se trasladaba en su motocicleta, fue impactado por una camioneta. Lamentablemente, el conductor involucrado se dio a la fuga y las autoridades aún desconocen su paradero.

Gran huella en Cardenales

Jesús Montero dejó una huella imborrable en el béisbol venezolano. Debutó en la LVBP con los Navegantes del Magallanes, pero fue con el Cardenales de Lara @CardenalesDice donde se consolidó y alcanzó la gloria. Su última participación en la liga fue con las Águilas del Zulia.

El «Burul» en su momento, fue el pelotero de mayor jerarquía y jonronero de Cardenales de Lara, exactamente dio siete cuadrangulares en la temporada 2016 y para la campaña 2017, sacudió nuevamente 7 vuelacercas, para contabilizar durante dos campañas 93 carreras remolcadas. Sin embargo el 15 de noviembre fue cambiado a las Águilas por Alexis Rivero. No obstante, su primer hit en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, lo dio con la camiseta del Magallanes.





Condolencias

Desde la redacción de Noticias Barquisimeto, extendemos nuestras más sentidas palabras de condolencia a sus familiares, amigos y a la fiel afición larense que siempre lo admiró. Hacemos un reconocimiento especial a su hermano, quien nos mantuvo informado durante estos difíciles momentos.

¡Vuela alto, «Burul»! Que descanse en paz.

Por: Edwin Sports Hevia Cadevilla / NB